Día de la Juventud: “ser joven es una oportunidad para fomentar el liderazgo”

El presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional Arquitecto Raúl María Benítez Perdomo, de Encarnación, Elías Ríos (17), indicó que los jóvenes necesitan más espacios. Explicó que las políticas para las juventudes no son solamente el deporte, sino iniciativas para fomentar la educación y el liderazgo.

Destacó además que “ser joven en una ciudad como Encarnación es una oportunidad”, detalló. Sostuvo que es importante aprovechar las posibilidades que tiene la ciudad y potenciarlas para el beneficio de la población.

Sobre las principales necesidades y preocupaciones, manifestó que la seguridad y el transporte público son esenciales. Los jóvenes no tienen la posibilidad de ocupar la ciudad si no tienen cómo moverse en ella. Entretanto, en los barrios hay mucha inseguridad.

Además, refiere que faltan oportunidades laborales, en especial para el primer empleo. La formación técnica tiene poca salida laboral y hay solamente trabajos “precarios” para los jóvenes que necesitan un sustento.

Ríos hizo un llamado a las jóvenes a participar durante las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, a quienes refiere que deben “comparar a cada candidato, conocerlos y saber de sus antecedentes”, puntualizó. Indicó además que no se “dejen llevar” y que analicen por sobre todo las acciones, si cumplen o no su palabra.

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Resaltó que está en juego no solo una administración comunal, sino el rumbo que tomará la ciudad por los próximos años. “Debemos hacer valer nuestro derecho a votar ahora que tenemos la oportunidad”, sostuvo.

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Ciudad Joven

Según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la media de edad de la capital de Itapúa es de 29 años. Entre 19 a 20 años, la población corresponde al 18,7 % del total registrado.

De la población juvenil, el 49,1 % son hombres y el 50,9 % son mujeres. La ciudad es la más densamente poblada del departamento, con 106.842 habitantes registrados en el último censo.

Para los próximos comicios municipales están habilitados 89.175 electores.