La cachorra “Maruca” ya es navegante del destacamento Mboika’e de Encarnación

Durante la celebración de la procesión náutica por el Día de la Virgen Stella Maris, la santa patrona de los marineros, nuevamente apareció Maruca en el destacamento de Mboika’e. Sorprendió a todos embarcándose para surcar las aguas del río Paraná el pasado sábado.

La historia de la cachorra enterneció a miles en redes sociales tras hacerse viral su imagen despidiendo a los buques Cañonera Paraguay y Capitán Cabral desde la Costanera de Encarnación.

Maruca era una perrita sin hogar que, durante la semana en que estuvieron las embarcaciones de la Armada, encontró cariño y comida. Los tripulantes la alimentaban y acariciaban cada vez que pasaban por la Costanera.

Tras la desgarradora escena de despedida, el comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), capitán Livio Duarte, solicitó autorización para adoptar en un destacamento a la perrita..

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Maruca y su familia

La familia canina del destacamento está compuesta por el pastor alemán Zeus, además de los otros canes: Rubia, Floppy y Maruco.

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Maruca es la única, aparte de Zeus, que se animó a embarcar en el río. El comandante Duarte manifestó que es una cachorra muy tranquila, que disfruta navegar.

Indicó además que es muy juguetona y le encantan los niños.

Durante la celebración de la santa patrona, acompañó la procesión náutica rindiendo homenaje desde una de las embarcaciones, explicó Duarte.

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Procesión náutica

Cada año, el ANI realiza una procesión náutica con la imagen de la Vurgen Stella Maris por las aguas del río Paraná

La celebración se realizó con una misa encabezada por la Diócesis de Encarnación en el destacamento de Mboika’e, ubicado al costado de la playa del mismo nombre.

La Virgen Stella Maris es la patrona oficial de la Armada Paraguaya, cuya festividad central se conmemora cada 12 de septiembre.

Se le atribuye a la Virgen el rol de ser la luz segura que guía a los fieles hacia Cristo. El nombre Stella Maris (que significa “Estrella del Mar” en latín) es un título tradicional de la Virgen María como guía espiritual y protectora de los marineros, pescadores y fuerzas navales.