Suba salarial a médicos no comprometerá insumos ni medicamentos en 2027, dice Fretes

El nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes, afirmó este viernes que los recursos destinados al aumento salarial de los médicos no tendrán impacto en los servicios y prestaciones de la cartera sanitaria durante el próximo año, especialmente en la provisión de insumos y medicamentos.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa posterior a su juramento como titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), cargo que asumió en reemplazo de María Teresa Barán.

Entre sus primeras gestiones al frente de la cartera sanitaria, Fretes logró alcanzar un acuerdo con el gremio médico, lo que permitió levantar la medida de fuerza anunciada por los profesionales de blanco.

El Gobierno se comprometió a otorgar un aumento salarial de G. 2.000.000 por cada vínculo de 12 horas a los más de 12.000 médicos dependientes del Ministerio de Salud. Inicialmente, el sector reclamaba un incremento de G. 3 millones bajo el mismo régimen laboral.

¿Acuerdo con médicos tendrá impacto en presupuesto 2027?

Consultado sobre el impacto de esta decisión en las finanzas de la institución, Fretes sostuvo que los fondos ya están contemplados en la planificación presupuestaria.

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“No, porque es una cuestión presupuestada”, respondió al ser consultado sobre una eventual afectación de los servicios de salud.

US$ 200 millones en medicamentos para Incan

El nuevo ministro también anunció que la cartera sanitaria destinará alrededor de US$ 200 millones para la compra de medicamentos destinados al Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

En ese contexto, señaló que una de sus principales prioridades será fortalecer los mecanismos de control y fiscalización de las adquisiciones públicas para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los pacientes.

“Si hay algo que les puedo asegurar es que mi preocupación como ‘Juan Pueblo’ es la de garantizar la transparencia en la compra y distribución de esos medicamentos. Opama’ẽra la ñemonda (debe terminarse el robo)”, expresó.

Promete ahorro y uso eficiente de los recursos públicos

Fretes insistió además en la necesidad de optimizar el uso de los recursos disponibles para permitir nuevas inversiones en tecnología sanitaria.

Según manifestó, la eficiencia administrativa deberá traducirse en mayores ahorros para el Estado y en una mejor capacidad de inversión para el sistema público de salud.

“Mi obligación en el uso racional de esos recursos es ahorrar para el Estado. Si la administración de Barán consiguió ahorrar US$ 34 millones, tengo la obligación de duplicar ese monto”, declaró.

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Eventual aumento del impuesto al tabaco

Por otra parte, el ministro prefirió no fijar posición respecto a la propuesta de elevar el impuesto al tabaco para destinar parte de la recaudación al financiamiento de la salud pública.

Fretes evitó emitir una opinión sobre la iniciativa y centró su discurso en los desafíos inmediatos de su gestión, entre ellos el abastecimiento de medicamentos, la transparencia en las compras públicas y el fortalecimiento de los servicios sanitarios.