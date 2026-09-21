“Hay garantías” con Ueno Bank sobre fondos del IPS, según Derlis León

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que la exposición del IPS respecto a Ueno Bank va más allá de los certificados de depósito de ahorro (CDA) en guaraníes. La entidad también lidera la captación de los fondos líquidos de la previsional y concentra una quinta parte de sus colocaciones en dólares, según el informe de auditoría a las inversiones financieras del IPS.

La entidad bancaria -que recientemente se solicitaron informes sobre ella- concentraba también el 19,7% del inventario de CDA en guaraníes del IPS al cierre de 2025 y, junto a otras tres entidades, totalizaban el 70% de esa cartera.

La auditoría constató que la concentración no se limita a las inversiones a plazo, sino alcanza también los fondos que el IPS mantiene disponibles para su operación diaria.

En el ejercicio fiscal 2024, Ueno Bank lideró la captación de recursos del rubro “Caja y Equivalentes” del IPS, con G. 665.685.348.380 más US$ 12.241.087,73, “superando a otras entidades financieras con mayor trayectoria y calificación crediticia”, nuevamente, según consta en el informe.

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“Hay garantías” sobre fondos, según IPS

Hoy, el presidente del IPS, Derlis León, fue consultado sobre la situación de los fondos de la institución en el mencionado banco y según el alto funcionario, la previsional “lo que busca primero es la seguridad”.

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“El IPS lo que busca primero es la seguridad, la seguridad de inversión de sus fondos. Entiendo y por lo que me refiere el equipo, estos fondos están seguros”, declaró.

Asimismo, alegó que “hay garantías” con tal entidad bancaria, que este mes la Cámara de Senadores aprobó pedidos de informes dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP) para esclarecer las facilidades y preferencias otorgadas a la firma que estuvo vinculada al presidente Santiago Peña.

El pedido de informes del Senado sobre Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), tiene 31 preguntas divididas en seis apartados. En el primer apartado, las consultas se centran en el marco normativo y fiscalización, donde se requiere el detalle del régimen de límites para operaciones con vinculadas, los procedimientos ante detecciones de excesos y los requisitos sobre venta de cartera y financiación indirecta.

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Situación en IPS

Por otra parte, sobre la situación actual del IPS, León habló de una reprogramación presupuestaria orientada a reforzar la compra de medicamentos y también dignificar las condiciones del personal de blanco.

“Es de público conocimiento la situación en que los costos en salud han aumentado a lo largo de los últimos años, pero hemos tomado medidas en la reprogramación del presupuesto para mejorar la inversión en medicamentos y también la inversión en lo que significa reivindicar nuestros recursos humanos. La disminución de carga horaria, un piso salarial mejorado, realmente estamos trabajando al respecto”, detalló sobre su participación en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

También reconoció que “en algún punto” se debe plantear “definitivamente” una reestructuración dentro de la previsional ante un modelo institucional con más de 60 años de antigüedad, pero de momento se apunta a ser “más estratégicos”.

Sobre la renuncia o migración de médicos, el funcionario destacó la habilitación de un concurso para 290 subespecialistas con salarios de G. 6.800.000 a G. 10.250.000. “Ese es un gran atractivo para nuestros médicos que estaban migrando. Universalizar las 12 horas a IPS le va a costar 150.000 millones de guaraníes para el 2027; estamos generando la discusión hoy sobre la mesa para encontrar esos recursos”, argumentó.

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