Oficialistas apuran proyecto sobre IPS que podría beneficiar a Ueno

La Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad el proyecto de ley que declara en Estado de Emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), que tiene como objetivo “solucionar la falta de medicamentos esenciales y el problema de infraestructura”. Sin embargo, en la Cámara de Senadores modificaron radicalmente, eliminando estos temas acuciantes para los asegurados y lo transformaron en un proyecto a favor de seguir entregando fondos a Ueno Bank del Grupo Vázquez (presidido por Federico Miguel Vázquez).

Los directivos de este grupo fueron socios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña.

A pedido de la titular de la Comisión de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba (ANR, cartista), el proyecto ya fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del martes 22 de setiembre, convocada para las 09:00.

Ahora tenemos un panorama político diferente. Hay una crisis profunda en Honor Colorado, por lo cual es muy difícil predecir si esta iniciativa legislativa se aprobará. Ayer a la tarde el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), conversó con Peña en Mburuvicha Róga y uno de los temas de la agenda habría sido este proyecto de ley.

Al quiebre oficialista se le agrega también una advertencia que hizo la Contraloría General de la República sobre la “exposición significativa” de fondos de IPS en Ueno Bank.

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Senado facilitó

El Senado, una vez más, despreció el proyecto de ley de Diputados, que en su acápite establecía claramente que su objetivo era declarar la emergencia “por desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en infraestructura edilicia, y fallas en ascensores del hospital central, facultando adquisiciones, obras y contratación de personal, así como compras directas”.

La versión original de Diputados contaba solo con cinco artículos mientras que el texto del Senado se elevó a 19 artículos. Además, cambió el sentido de buscar soluciones urgentes a los problemas, para enfocarse en seguir entregando fondos a bancos que ya alcanzaron el tope legal permitido, como Ueno Bank.

¿Cuánto es el tope?

Actualmente la Ley establece un tope de 10% del patrimonio total del IPS que puede ser colocado en una sola entidad financiera, sumando todos los tipos de inversiones. Sin embargo, ahora se pretende modificar dicho tope, para que sea del 10% pero por cada producto. Esto ya que el artículo 17 establece que “los Certificados de Depósitos de Ahorro previstos en el inciso a) y los Bonos, Obligaciones y Títulos de Deuda previstos en el inciso b), emitidos por una misma entidad financiera, se computarán de manera separada e independiente, conforme al límite específico de cada inciso”.

La situación, a su vez, beneficiaría principalmente al banco de los exsocios comerciales del presidente Peña. Desde febrero de 2025 viene sobrepasando (“violando”) el límite legal, a tal punto que fue advertido por la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

Lo más llamativo del caso es que el bloque cartista está apurando el tratamiento del proyecto de ley, pese a que su vicelíder de bancada, Alejandro Aguilera (ANR, HC), admitió que aún no han analizado el proyecto y esperan reunirse a inicios de la semana con el nuevo titular del IPS, Derlis León, para tomar una posición.

Los cartistas y sus satélites tienen mayoría propia en Diputados para definir esta iniciativa.

León se reúne con diputados

El nuevo titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, fue convocado para el martes 22 por cuatro comisiones de la Cámara de Diputados para analizar el modificado proyecto de ley de emergencia, que apunta a beneficiar a Ueno Bank, elevando el tope legal de colocación de inversiones de la previsional. Pero el lunes 21 al mediodía se reunirá con la bancada de Honor Colorado.

El martes a las 08:00 (una hora antes de la sesión ordinaria) León se reunirá con diputados de cuatro comisiones: Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; de Asuntos Económicos y Financieros; de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto. La Cámara Baja necesita 41 votos para ratificarse.