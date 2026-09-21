León se topa en IPS con primeros problemas: auditorías por fallas en stock de fármacos y desprecarización médica

El recién designado presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Derlis León, detalló los primeros ejes de trabajo que guiarán su administración al frente de la institución previsional. Entre las prioridades inmediatas figuran el esclarecimiento de inconsistencias en el inventario de medicamentos, el fortalecimiento del presupuesto para la adquisición de insumos y la continuidad del plan de desprecarización para los profesionales de la salud.
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Auditorías y control de trazabilidad
Uno de los puntos centrales abordados por la máxima autoridad del IPS gira en torno a una diferencia detectada entre los sistemas de control de medicamentos. La discrepancia alcanza los G. 625.000 millones —cuya mayor brecha se originó durante los años de la pandemia— y responde a debilidades en la interoperabilidad entre el sistema informático anterior (implementado en 2004) y la nueva plataforma de control que se ha ido desplegando progresivamente.
Sobre el origen de estas fallas en los registros, León explicó la dinámica entre ambas plataformas. “El sistema informático de IPS enlaza todo el proceso desde la recepción de los medicamentos hasta la distribución en las farmacias y de las farmacias a los pacientes. En la incorporación de este sistema más robusto de control, y más durante la pandemia, la información entre los dos sistemas, el antiguo y este nuevo, en líneas donde tendrían que ser interoperables, tuvieron debilidades”, declaró.
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Al ser consultado sobre si se trataba de inconsistencias contables o de faltantes reales de insumos en los depósitos, el titular del IPS precisó que “técnicamente serían diferencias físicas más que contables”.
Ante este escenario, la presidencia solicitó informes detallados a la Gerencia de Tecnología y a la Dirección de Control Interno. León enfatizó el compromiso de contrastar los datos informáticos con los respaldos documentales. “Lo que estamos solicitando nosotros es que tengan toda la trazabilidad y todos los documentos que en físico o en el sistema que fuese justifiquen esa diferencia. Vamos a esperar el informe de auditoría para tomar las medidas que hagan falta. Recibimos este informe y vamos a actuar en consecuencia”, recalcó.
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Actualmente, establecimientos como el Hospital de Ingavi cuentan con el 100% de la nueva plataforma implementada, mientras que en la Farmacia del Hospital Central se mantiene un sistema de control de góndolas que se renueva cada seis horas para garantizar el flujo de los insumos.
Reingeniería presupuestaria para el 2027
En el marco de la presentación del presupuesto institucional ante el Congreso Nacional, el presidente del IPS anunció una reestructuración interna de los recursos asignados. Pese a que la entidad contempla un margen de aumento acotado del 8% en sus ingresos para el 2027, se proyecta una redistribución de gastos prescindibles para dirigir mayores fondos a áreas críticas.
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León destacó el ajuste en la asignación de recursos destinados a los insumos médicos. “Redistribuyendo el presupuesto de algunos gastos que consideramos que podemos omitir o disminuir hace que nosotros aumentemos un 30% la inversión en medicamentos. Esas son las cosas que vamos a hacer dentro de lo que significa entender que IPS tiene un presupuesto acotado”, refirió.
Respecto a la salud financiera global de la previsional y el resguardo del patrimonio de los asegurados, el doctor León transmitió tranquilidad sobre las reservas jubilatorias. “Nuestros depósitos están asegurados, nuestros fondos jubilatorios gozan de buena salud. El viernes le di introducción al equipo de la Gerencia Financiera para que pueda proyectar los diferentes escenarios para evitar que sigamos dando la crisis especialmente en el área de salud, pero cuidando los fondos jubilatorios”, aseguró .
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Reducción de la carga horaria médica
En cuanto a la gestión del talento humano y las reivindicaciones del personal blanco, León ratificó el compromiso de continuar con la aplicación de la ley de reducción de la carga horaria para los médicos.
Para dar continuidad a este proceso durante el periodo 2027, el IPS contempla una previsión presupuestaria superior a los G. 80.000 millones. El profesional fundamentó la necesidad de equiparar las condiciones de los profesionales que cumplen guardias de 24 horas semanales bajo salarios rezagados.
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“Nosotros tenemos médicos que trabajan 24 horas a la semana con un salario de Gs. 4.500.000, que con los descuentos queda en poco más de Gs. 3.700.000. Ya hemos empezado el plan de reducción, pero para seguir con ese plan necesitamos más presupuesto y eso también prevé el 2027”, concluyó.
Con este paquete de medidas, la nueva administración busca otorgar mayor oxígeno financiero e institucional a la previsional, priorizando la transparencia en la gestión de insumos y la dignificación de la labor médica.