León se topa en IPS con primeros problemas: auditorías por fallas en stock de fármacos y desprecarización médica

El recién designado presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Derlis León, detalló los primeros ejes de trabajo que guiarán su administración al frente de la institución previsional. Entre las prioridades inmediatas figuran el esclarecimiento de inconsistencias en el inventario de medicamentos, el fortalecimiento del presupuesto para la adquisición de insumos y la continuidad del plan de desprecarización para los profesionales de la salud.

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Auditorías y control de trazabilidad

Uno de los puntos centrales abordados por la máxima autoridad del IPS gira en torno a una diferencia detectada entre los sistemas de control de medicamentos. La discrepancia alcanza los G. 625.000 millones —cuya mayor brecha se originó durante los años de la pandemia— y responde a debilidades en la interoperabilidad entre el sistema informático anterior (implementado en 2004) y la nueva plataforma de control que se ha ido desplegando progresivamente.

🔴 G. 625.000 MILLONES EN FÁRMACOS: IPS PIDE TRAZABILIDAD PARA EXPLICAR UNA DIFERENCIA



El IPS busca aclarar una diferencia registrada en el control de medicamentos por un monto de G. 625.000 millones.



💊 El doctor Derlis León, presidente del IPS, explicó que la institución fue… pic.twitter.com/KNVZ6w0xoa — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 21, 2026

Sobre el origen de estas fallas en los registros, León explicó la dinámica entre ambas plataformas. “El sistema informático de IPS enlaza todo el proceso desde la recepción de los medicamentos hasta la distribución en las farmacias y de las farmacias a los pacientes. En la incorporación de este sistema más robusto de control, y más durante la pandemia, la información entre los dos sistemas, el antiguo y este nuevo, en líneas donde tendrían que ser interoperables, tuvieron debilidades”, declaró.

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Al ser consultado sobre si se trataba de inconsistencias contables o de faltantes reales de insumos en los depósitos, el titular del IPS precisó que “técnicamente serían diferencias físicas más que contables”.

🔶 IPS: nuevo presidente promete "cambios seguros" con "pocos recursos"



🔶 "Hoy tenemos contratos firmados con más del 90% de los medicamentos que tenemos en stock", Dr. Derlis León, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS).#MóvilABC - Claudio Genes.



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Ante este escenario, la presidencia solicitó informes detallados a la Gerencia de Tecnología y a la Dirección de Control Interno. León enfatizó el compromiso de contrastar los datos informáticos con los respaldos documentales. “Lo que estamos solicitando nosotros es que tengan toda la trazabilidad y todos los documentos que en físico o en el sistema que fuese justifiquen esa diferencia. Vamos a esperar el informe de auditoría para tomar las medidas que hagan falta. Recibimos este informe y vamos a actuar en consecuencia”, recalcó.

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Actualmente, establecimientos como el Hospital de Ingavi cuentan con el 100% de la nueva plataforma implementada, mientras que en la Farmacia del Hospital Central se mantiene un sistema de control de góndolas que se renueva cada seis horas para garantizar el flujo de los insumos.

🔶 "El gobierno está decidido a dar el oxígeno necesario para la institución", dice nuevo presidente del IPS



🔶 "Es un sistema que ha generado que los gastos en salud no se puedan cubrir. Tenemos todavía ese margen de tiempo para tomar hoy esas medidas estructurales para tener… https://t.co/q7ejfQjEXF pic.twitter.com/ha9Bbho8T1 — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 14, 2026

Reingeniería presupuestaria para el 2027

En el marco de la presentación del presupuesto institucional ante el Congreso Nacional, el presidente del IPS anunció una reestructuración interna de los recursos asignados. Pese a que la entidad contempla un margen de aumento acotado del 8% en sus ingresos para el 2027, se proyecta una redistribución de gastos prescindibles para dirigir mayores fondos a áreas críticas.

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León destacó el ajuste en la asignación de recursos destinados a los insumos médicos. “Redistribuyendo el presupuesto de algunos gastos que consideramos que podemos omitir o disminuir hace que nosotros aumentemos un 30% la inversión en medicamentos. Esas son las cosas que vamos a hacer dentro de lo que significa entender que IPS tiene un presupuesto acotado”, refirió.

🔶 "El desafío es poder optimizar los recursos para el área de salud", dice nuevo presidente del IPS



🔶 "Hay medidas que se van a seguir sosteniendo en el tiempo. Trabajamos para priorizar los recursos limitados que tenemos. Conocemos el proceso y categóricamente vamos a… pic.twitter.com/LHimtuq7jJ — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 14, 2026

Respecto a la salud financiera global de la previsional y el resguardo del patrimonio de los asegurados, el doctor León transmitió tranquilidad sobre las reservas jubilatorias. “Nuestros depósitos están asegurados, nuestros fondos jubilatorios gozan de buena salud. El viernes le di introducción al equipo de la Gerencia Financiera para que pueda proyectar los diferentes escenarios para evitar que sigamos dando la crisis especialmente en el área de salud, pero cuidando los fondos jubilatorios”, aseguró .

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Reducción de la carga horaria médica

En cuanto a la gestión del talento humano y las reivindicaciones del personal blanco, León ratificó el compromiso de continuar con la aplicación de la ley de reducción de la carga horaria para los médicos.

🔸IPS aprueba arrendamiento de 28 ambulancias y prioriza la reparación de ascensores en el Hospital Central.

🗣️"Hace más de dos años tenemos sin poder reparar ahí en la entrada los tres"



Derlis León, presidente del Consejo de Administración del IPS, al cuestionar el estado de… pic.twitter.com/IR8jMqc0Es — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 16, 2026

Para dar continuidad a este proceso durante el periodo 2027, el IPS contempla una previsión presupuestaria superior a los G. 80.000 millones. El profesional fundamentó la necesidad de equiparar las condiciones de los profesionales que cumplen guardias de 24 horas semanales bajo salarios rezagados.

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“Nosotros tenemos médicos que trabajan 24 horas a la semana con un salario de Gs. 4.500.000, que con los descuentos queda en poco más de Gs. 3.700.000. Ya hemos empezado el plan de reducción, pero para seguir con ese plan necesitamos más presupuesto y eso también prevé el 2027”, concluyó.

🔴 El Dr. Derlis León es el nuevo presidente del IPS.



El profesional, que venía desempeñándose como gerente de Salud, cuenta con más de dos décadas de experiencia como funcionario dentro de la previsional.#ABCNoticias

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Con este paquete de medidas, la nueva administración busca otorgar mayor oxígeno financiero e institucional a la previsional, priorizando la transparencia en la gestión de insumos y la dignificación de la labor médica.