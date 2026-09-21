Senador denuncia “favoritismo fuerte y grosero” hacia Ueno Bank y exige transparencia al BCP

El senador liberal Ever Villalba manifestó su profunda preocupación por el presunto favoritismo del Poder Ejecutivo hacia el sector financiero, con especial foco en Ueno Bank. El parlamentario denunció una supuesta influencia política en la regulación bancaria y exigió respuestas claras al Banco Central del Paraguay (BCP).

Según el legislador, el vertiginoso crecimiento de dicha entidad financiera se habría dado mediante el “aprovechamiento de vínculos con el presidente de la República, Santiago Peña”.

En este sentido, Villalba calificó el escenario actual como un “favoritismo fuerte y grosero” que, a su criterio, ha permitido la adecuación de resoluciones y reglamentaciones a medida, situaciones que a su juicio ameritan una investigación profunda para salvaguardar la institucionalidad.

Durante su exposición, el senador sostuvo que diversos sectores de la ciudadanía, desde educadores hasta trabajadores dependientes, exigen garantías reales sobre sus ahorros. Por ello, instó al BCP a transparentar los procesos de regulación vigentes e informar de manera rigurosa sobre las operaciones del mercado bancario.

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Para Villalba, la disputa entre entidades no puede convertirse en un factor de vulnerabilidad para la población.

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En una fuerte advertencia, el parlamentario recordó que, ante un eventual colapso, el costo recaerá indefectiblemente sobre las arcas públicas: “El seguro de depósitos depende de los fondos públicos”, remarcó, comparando la coyuntura actual con los riesgos de la crisis financiera de la década del 90.

Finalmente, el legislador reiteró que el objetivo de sus cuestionamientos no es profundizar una guerra entre corporaciones financieras, sino exigir al BCP mayor firmeza y control. “La transparencia es la única herramienta”, concluyó, enfatizando que las investigaciones deben llegar hasta el final para garantizar la estabilidad económica del país y proteger el dinero de los contribuyentes.