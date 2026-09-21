Imputan a directivos de APA por lesión de confianza: perjuicio ronda los G. 2000 millones

Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero, presentaron el acta de imputación ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.

La causa involucra al presidente de APA, David Herminio Portillo Biancotti; al director general, Humberto Victorio Rodas Orué; al director financiero y administrativo, Juan José María Vidal Bonin; y al tesorero, Walter Mario Cabrera Martínez.

De acuerdo con el relato fiscal, entre los meses de julio y octubre de 2025, los imputados habrían intervenido en la adquisición de bienes destinados a regalos navideños dentro del “Programa JOPOI 2025” por una cifra cercana a los G. 1.990.000.000.

Para financiar estas operaciones, habrían agotado recursos destinados a actividades sociales y posteriormente dispuesto de G. 696.794.530 provenientes de intereses de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (CDA), sin poseer la autorización previa requerida de la Comisión Directiva.

Asimismo, la investigación señala la utilización de facturas a nombre del comercio “Despensa Gabrielito”. No obstante, los propietarios del establecimiento declararon ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y el Ministerio Público que jamás mantuvieron vínculos comerciales ni proveyeron servicios a la entidad colectiva de autores.

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Las pesquisas señalan que los cheques expedidos para el pago fueron efectivizados por los propios funcionarios o cobrados por terceros sin la correspondiente contraprestación.

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Medidas solicitadas por la Fiscalía

Ante la gravedad de los elementos de sospecha, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales comprenden la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, prohibición de salir del país, prohibición de ingresar a la sede de APA, prohibición de comunicación entre los imputados y fijación de una caución real acorde al monto del perjuicio.

Citados para declaración indagatoria

De acuerdo con el acta remitida por los representantes del Ministerio Público al Juzgado de Garantías, se dispuso que los imputados se presenten a prestar declaración indagatoria entre el 12 y el 13 de octubre acompañados de una representación legal.

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