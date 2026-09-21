San Ignacio: trabajadores de salud cierran la ruta PY01 y exigen aumento salarial del 50%

Personal de salud de los diferentes hospitales del departamento de Misiones realiza este lunes un cierre intermitente de la ruta PY01, en el Cruce Santa María, distrito de San Ignacio, para exigir un aumento salarial del 50%.

La medida se desarrolla con bloqueos de 20 minutos cada 30 minutos.

En ese sentido, Oscar Acuña, del Hospital Distrital de San Ignacio, explicó que el reclamo alcanza a todo el personal de salud, no solamente al personal de blanco.

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“Esto es un pedido para todos los funcionarios, también entra lo que es personal administrativo, choferes y servicio general. Nuestro objetivo principal es nuestro ansiado y anhelado aumento salarial”, manifestó.

Por su parte, Bernardo González, presidente de la Asociación Salud Unida Paraguay, indicó que la movilización realizada en Misiones es el inicio de una protesta que tendrá continuidad a nivel nacional el próximo 29 de septiembre.

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También cuestionó la situación actual de los hospitales: “No tenemos medicamentos, no tenemos insumos, nada, entonces vamos a luchar por todos”.

De igual manera, Marlene Rodríguez sostuvo que la protesta busca visibilizar la situación de quienes trabajan diariamente en los servicios de salud.

Rodríguez afirmó, además, que esperan ser recibidos por el nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes.

“Esta es la primera medida de presión que nosotros queremos hacerle al ministro para que nos reciba. Nosotros queremos que él sepa que vamos a estar frente al Ministerio para hablar con él. Queremos una solución, porque no solo de médicos se compone el personal de blanco”, afirmó.