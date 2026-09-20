Sitrande increpa al presidente de la ANDE y exige anular una licitación

En un video que circuló este fin de semana, se ve a Adolfo Villalba, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y a varios funcionarios reclamando al titular de la ANDE, Miguel Báez por la tercerización de algunos trabajos.

Le señalan como traidores de la ANDE al gerente comercial, Hugo Rolón, y al director de gestión regional, Jorge Barrios, a la par de que le piden que los “mande de vacaciones” o directamente los destituya.

Los funcionarios cuestionan que se avance con una licitación con la que no están de acuerdo. “Las empresas contratistas están todas sobrefacturadas, presidente”, le señala a Báez, Adolfo Villalba. Y añade: “Vamos a revisar estructuralmente el costo. Así como bajó el precio de la columna, estoy seguro de que lo otro también” (sic).

Además, cuestionan que “el contratista se vuelve a controlar a sí mismo”.

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Báez trata de tranquilizarlos y responde que necesita a su equipo ejecutivo completo hasta este lunes, 21 de setiembre, cuando se presenta en el Congreso el presupuesto solicitado por la institución para 2027.

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Por su parte, el titular de la ANDE les señala que desde el martes puede sentarse a hablar de los cuestionamientos y ver si se puede retrotraer la licitación o qué salidas encontrarle a la situación.

Robert Ortiz, secretario de conflictos de Sitrande, sostuvo que la decisión de anular el proceso ya estaba tomada antes del cambio de autoridades.

“Félix Sosa (anterior presidente de la ANDE) había decidido ya dejar sin efecto esta licitación y que se iba a fiscalizar con compañeros de la ANDE porque el monto era muy elevado ya, 17 millones de dólares para fiscalizar por 3 años”, afirmó.

Y agregó: “Y hubo cambio de presidente y eso aprovecharon Hugo Rolón y Jorge Barrios para seguir impulsando esta licitación sin el conocimiento y sin consentimiento del actual presidente Miguel Báez”.

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La resolución del gremio

El Consejo de Delegados de Sitrande resolvió el 18 de setiembre de 2026 repudiar al gerente comercial y al director regional “por insistir con la Licitación 1960/2025 ‘Fiscalización de HHP5’”. También exige al presidente de la ANDE dejarla sin efecto.

Apuntan también contra el director de la Dirección de Servicios Administrativos (DSA) de la ANDE, Lic. César Zena, a quien el sindicato acusa de desfinanciar rubros importantes de reparaciones de camiones y móviles. Además, encomienda a la comisión directiva formar un equipo técnico para coordinar acciones gremiales e investigar los precios de las Horas Hombre Padrón (HHP).

La resolución, firmada por Villalba, también exige al presidente de la ANDE gestionar que se incluya en la Comisión Bicameral de Presupuesto la adenda enviada para reponer lo recortado por el Ministerio de Economía. Declara a Sitrande en estado de movilización permanente.

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Tres ofertas sobre la mesa

Según el acta de apertura de la licitación cuestionada (ID 469980), de Fiscalización, Apoyo y Monitoreo de Trabajos Ejecutados en la LPN 1927/2025 – HHP5, bajo la modalidad de contrato abierto, se contratará a una firma para controlar el trabajo de las cuadrillas fijas y adicionales de la ANDE, divididas en tres lotes: Asunción, Metropolitana y Central; Centro y Norte; y Este y Sur.

El acto se realizó desde las 10:00 en el salón auditorio de la sede central de la ANDE. Lo presidió Alejandra Jiménez, jefa de Licitaciones Internacionales, con Néstor Enríquez, jefe del Departamento de Licitaciones. Se abrieron tres ofertas, todas en guaraníes, en la que se presentaron las siguientes empresas y consorcios:

Technoma SAECA:G. 99.961.954.142

Consorcio CSA (Winner S.R.L., Innovación y Excelencia S.A. y Atenas Energía S.A.): G. 111.450.634.870

Consorcio HHP5 (Ingenieros Consultores de Estudios y Proyectos S.A., Ingeneg S.A. y ELC-Electroconsult del Paraguay S.A.): G. 121.693.670.588

La oferta más alta supera en G. 21.731.716.446 (unos 21,7%) a la más baja.

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El acta consigna que no hubo observaciones de los oferentes ni de terceros. Ninguna oferta fue declarada tardía ni hubo pedidos de retiro, modificación o sustitución.

El documento aclara que la verificación fue preliminar y meramente cuantitativa, y que corresponde al Comité de Evaluación de Ofertas analizar su contenido y el cumplimiento de las bases.

Sin respuesta de los señalados

ABC consultó por WhatsApp a Rolón y a Barrios sus versiones en respuestas a las acusaciones de Sitrande. El único que contestó fue Rolón, quien simplemente señaló que no estuvo presente, en referencia al día de la manifestación en su contra en la sede de la ANDE.