Abasto Este y Abasto Norte reciben la primavera con colorido paseo de las flores

Este lunes empezó la primavera en Paraguay y, con ella, también se registra un mayor movimiento en comercios, mercados y abastos dedicados a la comercialización de distintos tipos de flores y plantas.

En ese sentido, el Abasto Este de Minga Guazú dio la bienvenida a la nueva estación con un Paseo de las Flores ubicado al lado del Patio de Comidas.

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Blanca Aveiro, gerente general de Abasto S. A., comentó que entre las plantas más elegidas para comprar y regalar se encuentran las margaritas, yerberas, bromelias, orquídeas y kalanchoes.

Estación muy esperada

En el Abasto Norte, los precios van desde G. 15.000 por un mini kalanchoe hasta G. 120.000 por las orquídeas. También ofrecen plantines a tres por G. 10.000.

“La estación primaveral es una de las más esperadas por todo el efecto dinamizador que tiene. Es un rubro floreciente, con gran impacto en mano de obra en el país”, detalló Aveiro.

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Se extiende hasta el sábado

En tanto que el Paseo de las Flores del Abasto Este se extenderá hasta el sábado 26 de setiembre. Según explicó uno de los expositores, prepararon más de 600 plantas coloridas para comercializar durante esta semana.

El establecimiento está ubicado en el kilómetro 317 de la Ruta PY02 (kilómetro 14 en la zona), en el límite con Ciudad del Este.

Abasto Norte ventas hasta hoy

Asimismo, el Paseo de las Flores se instaló desde el viernes 18 en las instalaciones del Abasto Norte de Limpio y culmina este lunes 21. En el lugar, expositores de distintos puntos de la zona ofrecen una gran variedad de plantines y plantas florales.

El paseo estará habilitado hasta las 17:00 horas para los interesados. Entre las opciones disponibles se destacan distintos tipos de plantas florales, con precios desde G. 2.000.