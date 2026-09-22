“Bartolito”, eterno integrante de la Comparsa Retro, fallece bailando durante el Corso de las Flores

La celebración del inicio de la primavera en Villarrica y del Día de la Juventud terminó marcada por la tristeza luego de que uno de los históricos participantes de los corsos de la ciudad falleciera durante el desarrollo del tradicional Corso de las Flores.

Se trata de Bartolomé Aguilar Gómez (75), conocido cariñosamente como “Bartolo” o “Bartolito”, quien formaba parte de la comparsa Ñasaindy y durante años integró la reconocida Comparsa Retro.

Aguilar se encontraba participando del desfile y bailando junto con sus compañeros cuando comenzó a sentirse mal. El momento quedó registrado parcialmente durante una transmisión en vivo realizada a través de Facebook.

Posteriormente, Aguilar se descompensó mientras se encontraba en pleno recorrido del corso. Los animadores y personas que se encontraban en el lugar advirtieron rápidamente lo ocurrido y solicitaron asistencia médica.

Ante la situación, la celebración tuvo que ser interrumpida momentáneamente mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia para asistir al integrante de la comparsa.

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Aguilar fue trasladado al Hospital Regional de Villarrica, donde se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó consternación entre integrantes de las comparsas, amigos y personas que durante años lo acompañaron en las tradicionales celebraciones carnavalescas de la ciudad de Villarrica.

Murió haciendo lo que disfrutaba...

Bartolomé Aguilar era reconocido por su permanente participación en los corsos villarriqueños y por su entusiasmo para el baile. Sus compañeros lo recordaron como una persona alegre, apasionada por la danza y con un fuerte liderazgo dentro de las agrupaciones.

Durante su trayectoria formó parte de la Comparsa Retro, una de las agrupaciones que marcó la historia reciente de los corsos de Villarrica. En los últimos años integraba Ñasaindy, donde era conocido por sus compañeros como el “Rey de la comparsa”.

Allegados de Bartolo destacaron que su fallecimiento ocurrió precisamente mientras hacía aquello que durante décadas había disfrutado: bailar y participar de una fiesta que formaba parte de su vida.