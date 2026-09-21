Villarrica: Con el Corso de las Flores, pese a chaparrones, dan la bienvenida a la primavera

La ciudad de Villarrica, Guairá, volvió a vestirse de colores para recibir la primavera con una nueva edición del tradicional Corso de las Flores, una celebración que forma parte del calendario cultural y festivo de la capital guaireña.

A pesar de las lluvias intermitentes que se registraron durante la jornada, una importante cantidad de personas se congregó en el centro de la ciudad para disfrutar de las actividades preparadas por la Municipalidad de Villarrica.

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El evento reunió a familias, jóvenes, estudiantes, representantes de instituciones y visitantes, quienes se acercaron para acompañar el desfile de los carros alegóricos y las propuestas artísticas previstas para la ocasión.

La celebración se desarrolló sobre la calle General Díaz y sectores de la Plazoleta Municipal, donde se concentraron las actividades organizadas por las secretarías municipales de la Juventud y de Educación.

El Corso de las Flores se caracteriza por la participación de instituciones educativas, agrupaciones juveniles y organizaciones que preparan carrozas y presentaciones alusivas a la primavera.

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En esta edición, aproximadamente 15 instituciones se inscribieron para participar con sus respectivos carros alegóricos, que aportaron colorido y creatividad a la jornada festiva.

La actividad también incluyó espacios destinados a emprendedores locales. En ese marco, la Feria de la Juventud y el paseo gastronómico reunieron a 57 feriantes, quienes ofrecieron sus productos al público.

Uno de los atractivos de la jornada fue la elección de Miss Primavera, dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años, como parte de las actividades preparadas para celebrar el Día de la Juventud y la llegada de la nueva estación.

La programación incluyó la participación del humorista Enrique Pavón, encargado de la conducción del evento, además de un espectáculo musical a cargo del grupo KND.