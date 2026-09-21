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21 de septiembre de 2026 a la - 19:25

Villarrica: Con el Corso de las Flores, pese a chaparrones, dan la bienvenida a la primavera

Dos mujeres en un automóvil decorado con flores, una saluda con vestido rosa y la otra observa con un vestido de tonos suaves.
Bellas jóvenes adornaron las carrozas de las diversas delegaciones. Siro Benítez

Coloridos carros alegóricos, actividades juveniles y espectáculos artísticos marcaron la celebración de la llegada de la primavera, pese a los chaparrones registrados durante esta tarde.

Por Siro Benítez
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La ciudad de Villarrica, Guairá, volvió a vestirse de colores para recibir la primavera con una nueva edición del tradicional Corso de las Flores, una celebración que forma parte del calendario cultural y festivo de la capital guaireña.

Cuatro mujeres sonriendo en la parte trasera de una camioneta, vestidas con colores vibrantes, celebran con flores en un ambiente festivo.
Colorido, juventud, alegría y belleza formaron parte de la celebración de la llegada de la primavera y el Día de la Juventud.

A pesar de las lluvias intermitentes que se registraron durante la jornada, una importante cantidad de personas se congregó en el centro de la ciudad para disfrutar de las actividades preparadas por la Municipalidad de Villarrica.

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El evento reunió a familias, jóvenes, estudiantes, representantes de instituciones y visitantes, quienes se acercaron para acompañar el desfile de los carros alegóricos y las propuestas artísticas previstas para la ocasión.

Jóvenes con coronas de flores y vestidos brillantes en vehículo decorado, mientras un hombre mayor al volante sonríe.
Hermosas y alegres jovencitas saludan al público durante el Corso de las Flores en Villarrica.

La celebración se desarrolló sobre la calle General Díaz y sectores de la Plazoleta Municipal, donde se concentraron las actividades organizadas por las secretarías municipales de la Juventud y de Educación.

El Corso de las Flores se caracteriza por la participación de instituciones educativas, agrupaciones juveniles y organizaciones que preparan carrozas y presentaciones alusivas a la primavera.

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En esta edición, aproximadamente 15 instituciones se inscribieron para participar con sus respectivos carros alegóricos, que aportaron colorido y creatividad a la jornada festiva.

Cuatro jóvenes en el escenario realizan una acrobacia, una mujer vestida de azul es levantada por tres hombres de camisetas marrones.
Los jóvenes también hicieron demostración de talento durante el Corso de las Flores en Villarrica.

La actividad también incluyó espacios destinados a emprendedores locales. En ese marco, la Feria de la Juventud y el paseo gastronómico reunieron a 57 feriantes, quienes ofrecieron sus productos al público.

Tres mujeres sonrientes sobre una camioneta roja decorada con flores, rodeadas de una multitud animada en un entorno festivo.
Desfile de carrozas durante el Corso de las Flores realizado en Villarrica en la tarde de este lunes.

Uno de los atractivos de la jornada fue la elección de Miss Primavera, dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años, como parte de las actividades preparadas para celebrar el Día de la Juventud y la llegada de la nueva estación.

La programación incluyó la participación del humorista Enrique Pavón, encargado de la conducción del evento, además de un espectáculo musical a cargo del grupo KND.