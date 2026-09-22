“Frente único”, el plan de Salud e IPS para mejorar la atención en hospitales

El ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Isaías Fretes, y el presidente del IPS, Derlis León, se reunieron con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, para coordinar la creación de un “frente único de salud”. Tras el encuentro en Mburuvicha Róga, las autoridades explicaron que esta iniciativa responde a una indicación directa del presidente Santiago Peña para articular capacidades y servicios entre ambas entidades, respetando la autonomía y los recursos de cada una.

El objetivo principal de esta alianza entre el Ministerio de Salud y el IPS es coordinar de forma más eficiente los centros médicos, agilizar la atención, compartir especialistas y evitar la duplicación de servicios en las mismas zonas. Asimismo, aseguraron de forma enfática que este trabajo conjunto no afectará de ninguna manera el patrimonio ni las finanzas de ninguna de las dos instituciones.

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Este anuncio se da en un escenario marcado por la tensión y la incertidumbre generalizada. Ambas instituciones arrastran un largo historial de irregularidades, deudas acumuladas con proveedores, constantes cambios de autoridades, renuncias de personal médico y una persistente falta de insumos básicos en los centros de atención.

Obstáculos de siempre: burocracia, poco presupuesto y cambios de autoridades

Las autoridades no detallaron plazos concretos ni explicaron con claridad cómo ni cuándo se reflejarán estos cambios en la atención médica cotidiana de los usuarios.

A lo largo de los últimos 20 años se han anunciado acuerdos similares que terminaron fracasando o quedando paralizados debido a la excesiva burocracia, la falta de presupuesto y la constante rotación de las autoridades a cargo.

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Para esta ocasión, los directivos señalaron que sus prioridades inmediatas serán optimizar la distribución de medicamentos y crear un sistema de agendamiento más ágil. El objetivo central de estas medidas es evitar consultas sin turno y evitar que los pacientes deban realizar traslados e itinerarios innecesarios.

Falta de insumos, agendamiento y la inquietud de los asegurados

Sobre este punto, el ministro Fretes remarcó la importancia de alcanzar una cobertura total de fármacos en los centros públicos: “Tenemos que mejorar y llegar al objetivo de la cobertura total en el área de medicamentos”, señaló Fretes.

Por su parte, el titular del IPS, Derlis León, afirmó que se dará continuidad a proyectos anteriores para mejorar la experiencia de los usuarios y asegurar que encuentren los remedios requeridos, ya que actualmente pacientes lo pagan de su propio bolsillo.

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En este sentido, pese a que las autoridades aclararon que no habrá fusión ni libre acceso, la cooperación de infraestructura genera preocupación entre los asegurados del IPS, ya que temen que prestar instalaciones o especialistas a la red pública agrave la saturación de un servicio que ya resulta insuficiente para la actual demanda.