¿Por qué integró el novio de la hija de Santiago Peña la comitiva oficial a Venezuela?

Su nombre no figura oficialmente en la lista de viajeros que fueron a Venezuela acompañando al presidente de la República, Santiago Peña, en su gira internacional en curso.

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Pero en las imágenes difundidas por medios de comunicación venezolanos se observa a Lautaro Cuevas Irala -pareja de Costanza Peña, hija del mandatario- junto a la comitiva durante el protocolo de desembarque y embarque del avión presidencial en Venezuela, aunque no es funcionario público ni cuenta con un rol diplomático asignado.

¿Cuáles son los motivos de su presencia en la delegación y la eventual utilización de recursos del Estado para viajes de índole privado o familiar?

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El nombre de Lautaro Cuevas no figura en el decreto

El Decreto N.º 6939 de la Presidencia de la República, fechado el 18 de septiembre de 2026, indica que la misión oficial del jefe de Estado estaba programada del 19 al 29 de septiembre de 2026 con destino a los Estados Unidos de América, con el objetivo de participar en el Debate General del 81.º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y mantener reuniones bilaterales.

Antes de ir a esa reunión, Peña hizo una escala en Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

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La nómina aprobada por decreto está compuesta por 13 integrantes oficiales. Entre ellos figuran la primera dama, Leticia Ocampos; el canciller Rubén Ramírez Lezcano; ministros del Gabinete y autoridades de la banca central. En dicha lista no figura Lautaro Cuevas Irala.

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Integrantes de la comitiva oficial (Decreto N.º 6939)

La delegación está integrada estrictamente por trece personas encabezadas por el presidente Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos.

La nómina institucional la completan:

el canciller Rubén Ramírez Lezcano ,

el ministro de Economía, Óscar Lovera ;

el titular de Industria y Comercio, Marco Riquelme ;

el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja ;

el titular de Mitic, Gustavo Villate ;

el jefe del Gabinete Civil, Francisco Javier Giménez ;

el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding ;

el director de Ceremonial, Lucas Strubing Cartes ;

la coordinadora de la Oficina de la Primera Dama, Antonella Albertini ;

el asesor presidencial, Rodrigo Maluff ,

y el jefe de seguridad, teniente coronel Óscar Armando Sostoa.

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Silencio oficial sobre el estatus del acompañante

A pesar de la precisión del decreto respecto a los integrantes oficiales y el itinerario del Presidente en la cumbre de la ONU, desde la Presidencia de la República aún no se ha emitido una aclaración sobre bajo qué figura o condición viajó Cuevas Irala con la comitiva presidencial, ni si los costos de su traslado y estadía corren por cuenta de fondos públicos o privados.

ABC Color consultó durante toda la tarde al vocero de la presidencia, Guillermo Grance; al ministro Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y al Gral. de Aire, Julio Rubén Fullaondo Céspedes, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, el motivo por el cual Cuevas Irala estaba en la comitiva oficial y viajó en el avión presidencial, pero ninguno de estos contestó.

En mayo de este año se dio a conocer un caso de uso del avión presidencial para un viaje de la primera dama, Leticia Ocampos, quien fue acompañada por familiares del matrimonio presidencial.

Ya en esa ocasión, el novio de Constanza Peña había formado parte de la comitiva que viajó a Buenos Aires, capital de Argentina.

En el caso del viaje a Venezuela resulta curioso que no se observó que la hija del Mandatario estuviera también entre los miembros de la comitiva oficial.

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