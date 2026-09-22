Titular de IPS afirma que “ley de emergencia” ya no es tan urgente y analizan un eventual veto

El recientemente nombrado presidente del Instituto de Previsión Social, Derlis León, dijo que si bien valoran por igual ambas versiones (Diputados y Senado) del proyecto de ley que “declara en estado de emergencia” al IPS, sostuvo que el contexto de urgencia varió desde el momento en que se planteó, por lo que ahora pidieron al menos 15 días más para evaluar alternativas, e incluso dijo que consideran dejar sin efecto la iniciativa.

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“Hoy el escenario es diferente en ciertos aspectos”, comenzó justificando León, diciendo que están en marcha casi un centenar de licitaciones y contratos firmados para la provisión de medicamentos, al igual que en lo que refiere a acceder a procesos más rápidos de compras, así como a la “excepción a la posibilidad de aumentar de alguna manera los depósitos en los en los bancos” -el punto más controvertido, el 17-.

El único punto que sí siguen requiriendo, es el que facilita la contratación de personal, para cubrir renuncias masivas sobre todo de personal de blanco.

“Nos propusimos también, y agradecemos eso -haber estado de acuerdo-, postergar el estudio de esta ley por los siguientes 15 días, porque instruí al equipo financiero a encontrar también un plan B a la propuesta de la ley en el punto 17″, dijo León.

El citado punto 17 genera controversia porque pretende modificar los topes de depósitos en Cuentas de Depósitos de Ahorro (CDA) y bonos financieros, que actualmente ya están en su límite legal (55 % de los recursos totales de IPS).

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“Teniendo la herramienta con la cual vamos a acceder a crédito con bancos que están con esa predisposición de ayudarnos en ese sentido, va a hacer que no precisemos en este momento elevar los topes”, indicó León.

La alternativa nueva sería acceder a un créditos de un banco a una tasa del 9% poniendo las reservas técnicas de la previsional de garantía, para el pago de deudas vencidas.

Acotó que en estas dos semanas buscarán con “la Cámara de Diputados encontrar un punto intermedio”, aunque en esta etapa ya no hay posibilidad reglamentaria del rechazo y mandar al archivo, sino que si o si deben solamente ratificarse en su versión o aceptar (totalmente o parcialmente) la versión más criticada, la del Senado.

Eso, o para un eventual rechazo total, la única alternativa es el veto del Ejecutivo, lo cual León consideró esta como posible, y de hecho hoy mismo se lo comunicaría al presidente en ejercicio, Pedro Alliana, con quién tenía reunión prevista tras su ida a Diputados.

Ante ello insistió que lo que piden es “poder volver a reestudiar ante este escenario diferente” y que pedir el veto del Ejecutivo “está dentro de las posibilidades, así lo vamos a comunicar al presidente (en ejercicio)”, dijo.

Punto que si les interesa

De los cuatro puntos que contempla el proyecto de ley de emergencia del IPS, solo uno seguiría en vigencia según Derlis León, que es la facilidad para contratación de personal de blanco.

“En cuanto a recursos humanos, eso sí nos mantenemos que necesitamos ser más ágiles para la reposición de nuestras renuncias, incorporar también funcionarios que hoy están jubilados y no podemos acceder a contar con la experiencia que tienen nuestros jubilados y otros punto en cuanto a recursos humanos”, dijo León.

En cuanto a medicamentos, afirmó que la provisión se empezará a sentir en los próximos meses, ya que “hemos tenido la posibilidad de acceder a más de G. 800.000 millones para abastecer de aquí a diciembre de nuestros almacenes, y eso se va a empezar a sentir”.