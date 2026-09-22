Gremio del transporte escolar expresa preocupación por la inminente suba del combustible

El gremio de conductores de transporte escolar se mostró preocupado ante la posible suba del combustible. El colegiado pide a las autoridades de Petróleos Paraguayos (Petropar) mantener el costo actual del precio del combustible para evitar que la población paraguaya resulte perjudicada.

El sector menciona que, de darse el incremento de las tarifas, repercutirá en el costo operativo de los servicios que prestan y que trabajarían a pérdida. Lamentaron la posible decisión, ya que muchas de las empresas podrían quebrar o dejar sin empleo a los trabajadores que dependen de los alquileres de los buses.

El representante del gremio de los transportes escolares del país, Rolando Martínez, expresó su preocupación: “Tenemos muchos compromisos con los cuales cumplir. Nosotros hicimos un trato con nuestros clientes al inicio del año, y cambiar de tarifa no podría ser una opción, porque muchos podrían prescindir directamente de nuestros servicios”, refirió.

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“Esperamos que el costo del combustible al menos se mantenga y cerremos el año con el precio actual para que podamos tener un respiro económico. Propusimos esto en la reunión de este lunes, y además la posibilidad de operar con las tarjetas flotas, que es como un subsidio que el Estado brinda a ciertos rubros afectados en estos casos”, expresó.

Agregó que, a nivel país, hay más de 3.000 trabajadores del gremio de transporte escolar y que a esto se suman los gremios de otros rubros, como plataformas, camioneros, e incluso particulares que se movilizan en sus vehículos, y que de igual manera se verían afectados.