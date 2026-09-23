Bautismo criminal: Fiscalía pide 8 años de cárcel para supuesto sicario de policía

El Tribunal de Sentencia, presidido por Sonia Sánchez e integrado por Olga Ruiz y Celia Salinas, dio continuidad este miércoles al juicio oral y público a Cristian Gabriel Penayo Alarcón (20), alias Abuelo y Pypara, único acusado por el homicidio doloso del suboficial inspector Benito Javier Báez Figueredo (39).

En ese marco, el Ministerio Público representado por el fiscal Marcial Machado presentó sus alegatos finales, durante los cuales señaló que se probó la existencia del hecho punible y también la participación de Cristian Penayo, que, al momento de la comisión del homicidio, tenía 17 años de edad, por lo que solicitó una condena de 8 años de cárcel para el acusado.

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Según indicó Machado, se pudo acreditar la participación del joven mediante testigos presenciales que lo reconocieron en el lugar, cuando efectuó el disparo contra el policía y hacia donde huyó luego.

También, mediante imágenes de circuito cerrado se pudo demostrar que él fue quien actuó en el crimen, mediante las prendas de vestir incautadas como evidencias que coincidían con las que se mostraban en los videos, sostuvo el agente fiscal.

El Tribunal en este caso solo puede aplicar la máxima pena de privación de libertad para la condena –consistente en 8 años de encierro para menores infractores de la ley penal- vigente al momento de la comisión del ilícito, teniendo en cuenta que por Ley N° 7683/2026 se modificó el artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia elevando la pena hasta los 10 años.

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Por su parte, la abogada defensora de Penayo Alarcón expresó en sus alegatos que “el Ministerio Público pretende que el tribunal base un proceso penal, en este caso, una sentencia condenatoria en base a informaciones, a simples actas policiales que no tienen testigos, lo que considera que viola todos los requisitos del derecho procesal”.

Posteriormente, la defensora peticionó la absolución de su cliente y su inmediata libertad, teniendo en cuenta que Cristian Penayo actualmente cumple arresto domiciliario y previamente estuvo con prisión preventiva.

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El debate prosigue el próximo 2 de octubre, oportunidad en la que el Tribunal de Sentencia podrá habilitar el espacio en caso de que la Fiscalía quiera hacer uso de su derecho a réplica y en todo caso, si esto ocurre, la defensa hacer uso de su derecho a dúplica, para luego pasar a deliberar y dictar sentencia.

Crimen habría sido parte de un bautismo criminal

Según datos de la investigación, el acusado habría perpetrado el crimen bajo las órdenes del considerado líder del clan Ledesma, Pedro David Ledesma Aguilar, para ser admitido en la mencionada facción criminal.

Para ingresar a la organización que operaba en la zona baja del Bañado Sur de Asunción, era obligatorio asesinar a un agente policial como una especie de ritual de iniciación o bautismo de fuego, de acuerdo con la hipótesis manejada por los investigadores.

Policía fue asesinado frente a su familia

De acuerdo con datos de la acusación presentada el 26 de junio de 2024, minutos después de las 17:40 del domingo 27 de agosto de 2023, se disputaba un partido de fútbol femenino en la cancha denominada “Siembra”, del Bañado Sur de Asunción, ubicada específicamente entre las calles 38 Proyectada y Teniente Lidio Cantaluppi.

En ese sitio se encontraba el suboficial inspector Benito Javier Báez Figueredo, que entonces prestaba servicios en la comisaría 8ª Asunción, junto con su hija menor de edad y su pareja sentimental. En esta fecha, el agente de policía se encontraba libre de servicio.

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A la hora mencionada, Báez Figueredo se disponía a retornar a su vehículo, estacionado a pocos metros de la cancha, junto con su familiar.

Apenas comenzó a caminar el agente policial, el hoy enjuiciado Cristian Penayo corrió rápidamente hasta donde estaba Benito Báez, portando un arma de fuego en su mano derecha. Cuando estuvo a poca distancia del policía Benito Báez, que estaba de espaldas, Penayo aprovechó eso y se aproximó realizando varios disparos.

En total fueron tres disparos los que efectuó supuestamente el acusado, entonces de 17 años de edad, contra la humanidad de Báez Figueredo. Los proyectiles percutidos impactaron en el lado izquierdo del cráneo y en la cara posterior del muslo derecho, en el lado izquierdo del glúteo.

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El primer disparo que acusó Benito Báez fue el causante de la muerte, pues le provocó un traumatismo cráneo-encefálico grave, según el examen forense practicado al cuerpo en el marco de la investigación. Tras concretar el crimen, el sicario huyó del lugar ingresando a un pasillo denominado “Canario”.

Policía asesinado había sido amenazado anteriormente

El entonces subjefe de la comisaría 8ª Asunción, subcomisario Pedro Molinas, había dicho que el suboficial Benito Báez recibió al menos tres amenazas antes de ser acribillado y todas fueron reportadas.

El subjefe policial ya había referido sospechas hacia el clan Ledesma, considerando que la víctima participó de varios operativos en contra de dicho grupo criminal.

“Tenemos que sacar de circulación a estas personas que están operando en la zona baja, porque hay muchas quejas de que ya no se puede transitar ni se vive tranquilo. Estamos para hacer nuestro trabajo y eso no le gusta a esta gente”, agregó el comisario Molinas.

El entonces jefe policial recalcó que, en la época, recibieron el dato de que había más policías amenazados.