Corte confirma como jueza a esposa del significativamente corrupto Jorge Bogarín

La abogada Karen Leticia González Orrego fue confirmada como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 17° Turno de Asunción, en forma unánime por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante su sesión de hoy. La misma es esposa del declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos Jorge Luis Bogarín Alfonso.

La magistrada estaba en la misma terna que los abogados William Fernández Lucena y Víctor Gabrial Rodríguez Ullón, que fue conformada por el Consejo de la Magistratura (CM) el pasado 3 de agosto.

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El ministro y presidente de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón fue quien propuso la confirmación de Karen González como jueza, luego de señalar que “al contrario de las noticias, ella es una persona muy centrada en su juzgado; de hecho, es una persona que goza de buena fama y sus resoluciones son siempre bien fundadas. Además, tiene buena fama entre los colegas”.

Sin embargo, la misma se vio envuelta últimamente en varias controversias, una de ellas por su postulación como representante suplente para el Consejo de la Magistratura, de la cual tuvo que descabalgar; y también, por su candidatura a vicedecana de la Facultad de Derecho de la UNA, de la que también tuvo que renunciar.

Corte inició investigación sobre postulación de jueza

En octubre de 2025, la Superintendencia de Justicia de la Corte elevó una consulta a dirigida al Prof. Mag. Godofredo Fleitas, presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sobre la jueza Karen González.

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Dicha diligencia fue para tener información sobre su renuncia relacionada a su candidatura como miembro suplente del Consejo de la Magistratura (CM), en representación de la facultad de Derecho de las universidades nacionales. La interrogante, en la nota firmada por la superintedenta Analía Velázquez, fue en el marco del sumario administrativo iniciado a González Orrego, cuyo resultado no se dio a conocer.

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Justamente ese procedimiento administrativo se inició tras una denuncia contra González, quien pese a estar aún en servicio en el Poder Judicial, se postuló a un cargo para integrar, aunque sea como suplente, un órgano relevante como el Consejo de la Magistratura, encargado de conformar ternas para la designación de ministros de la Corte, jueces, agentes fiscales, síndicos y defensores públicos.

Esa denuncia se presentó en julio de 2025 por el abogado Federico Campos López Moreira, quien resaltó que González Orrego no está habilitada constitucionalmente para ocupar cualquier otro cargo, sea remunerado o no, público o privado, a excepción de la docencia y la investigación científica.

Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos

Cabe recordar que la calificación de significativamente corrupto, le fue otorgada por los Estados Unidos a Jorge Bogarín, en 2023. El mismo se encuentra actualmente en plena campaña de cara a la elección del gremio de los abogados, a realizarse el próximo 28 de noviembre, para representante ante el Consejo de la Magistratura (CM).

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Es preciso referir que Jorge Bogarín formó parte del Consejo de la Magistratura como representante del gremio de abogados y también, integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el cual incluso llegó a presidir. Posterior a su declaración como “corrupto” por los Estados Unidos, se vio forzado a renunciar a ambos órganos.

Terna de yerno de diputada afín al clan Núñez en suspenso

La Corte Suprema de Justicia no trató hoy la terna que incluía a la fiscala Cynthia Janice Torres Méndez (618,98 p.), al exdefensor público y actual funcionario de la Cámara de Senadores Carlos Darío Bonzi Torres (588,8 puntos), y la abogada Jorgelina Busto (508,34 p.), como en principio se tenía previsto.

Cabe recordar además que Carlos Darío Bonzi Torres es marido de Jazmín Thamara Elizabeth Ortiz de Bonzi, quien desde el 8 de noviembre de 2023 es jueza penal de la Adolescencia en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. La última, es hija de la diputada de Honor Colorado Ida Cattebeke de Ortiz, que a su vez es esposa del actual intendente de Benjamín Aceval, Pedro Rolando Ortiz.

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Por su parte, Carlos Bonzi, como yerno de la legisladora había renunciado al Ministerio de la Defensa Pública y luego fue nombrado en la Cámara de Diputados como asesor, donde percibía un salario de poco más de G. 10.200.000, donde permaneció hasta el mes de julio de 2025.

Sin embargo, desde el mes de septiembre de 2025 hasta hoy cumple funciones en la Dirección de Control de Personal de la Cámara de Senadores, según su declaración jurada. Bonzi Torres percibe en ese cargo la suma de G. 19.200.000, en concepto de sueldo y bonificación.