Corte trata hoy terna de yerno de diputada cartista afín al clan Núñez

Este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dará tratamiento a una terna, en la cual está incluido Carlos Darío Bonzi Torres, exdefensor público, exasesor de la Cámara de la Cámara de Diputados y actual funcionario de la Cámara de Senadores. El mismo pugna por el cargo de juez en lo Penal para la Circunscripción Judicial de Central.

El Consejo de la Magistratura (CM) integró en terna a Carlos Darío Bonzi Torres (588,8 puntos), junto a la fiscala Cynthia Janice Torres Méndez (618,98 p.) y la abogada Jorgelina Busto (508,34 p.), en su sesión del pasado 8 de septiembre.

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Cabe recordar además que Carlos Darío Bonzi Torres es marido de Jazmín Thamara Elizabeth Ortiz de Bonzi, quien desde el 8 de noviembre de 2023 es jueza penal de la Adolescencia en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. La última, es hija de la diputada de Honor Colorado Ida Cattebeke de Ortiz, que a su vez es esposa del actual intendente de Benjamín Aceval, Pedro Rolando Ortiz.

Por su parte, Carlos Bonzi, como yerno de la legisladora había renunciado al Ministerio de la Defensa Pública y luego fue nombrado en la Cámara de Diputados como asesor, donde percibía un salario de poco más de G. 10.200.000, donde permaneció hasta el mes de julio de 2025.

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Sin embargo, desde el mes de septiembre de 2025 hasta hoy cumple funciones en la Dirección de Control de Personal de la Cámara de Senadores, según su declaración jurada. Bonzi Torres percibe en ese cargo la suma de G. 19.200.000, en concepto de sueldo y bonificación.

Jueza afín del clan Núñez en tribunal que tiene apelación de Ñoño

Por otra parte, se habla de que la designación de Carlos Bonzi por la Corte como juez penal de Central, sería una moneda de cambio en favor del exgobernador de Presidente Hayes condenado Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez, ya que la causa podría prescribir.

La jugada provendría en el sentido en que la esposa de Carlos Bonzi, Jazmín Thamara Ortiz de Bonzi, actualmente integra el Tribunal de Apelación Multifuero de Villa Hayes, que tiene a su cargo el tratamiento del recurso de apelación especial formulado por la defensa de Ñoño Núñez contra su condena de 11 años de cárcel.

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Cabe señalar que, a través de la Sentencia Definitiva (SD) Nº 572 del 14 de diciembre de 2023, dictada por el Tribunal de Sentencia integrado por los Dres. Elsa García (Presidenta), Matías Garcete y Adriana Planás, había sido condenado Ñoño Núñez, quien actualmente cumple arresto domiciliario.

Debido al riesgo de prescripción que existe actualmente con relación a la causa de Ñoño Núñez, la activista y presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Esther Roa, había presentado el pasado 22 de septiembre un urgimiento más para que el Tribunal de Apelaciones resuelva el recurso de Ñoño Núñez que sigue sin ser analizado luego de poco más de dos años.

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Es más, la propia Roa a través de un video difundido por sus redes sociales había expresado su desconfianza hacia el voto que pudiera emitir Jazmín Ortiz, como camarista, teniendo en cuenta su cercanía con el clan Núñez.

“Esta magistrada es la hija de la diputada Ida Cattebecke y del intendente de Benjamín Aceval, Pedro Ortiz, todos ellos del sector político liderado por Horacio Cartes, por eso tengo muchas dudas, porque en donde ellos están metidos, muchas veces salimos perdiendo los ciudadanos”, había expresado la activista Esther Roa.