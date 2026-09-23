La propuesta del gobierno al reclamo de enfermeros y bioquímicos

Esta mañana el gremio de enfermeros dependiente de la red de atención del MSP y BS se manifestó frente a la sede de la cartera sanitaria para exigir el nombramiento de 624 profesionales que quedaron fuera del proceso de desprecarización, pese a que integraron la lista de elegibles, además del descuento que consideran irregular del 20% de su salario para la Caja Fiscal.

Por otro lado, el gremio de los bioquímicos exige un reajuste salarial que no reciben desde hace 14 años, lo que les generó, según aseguran, una pérdida del poder adquisitivo del 77%, por lo que pide un reajuste que fije en 2,5 salarios mínimos el salario piso de los profesionales. Además, solicitan la provisión de insumos y reactivos para los pacientes, como también la contratación de personal y mejoras en las condiciones de trabajo.

Ante esto, hoy el viceministro de Salud, Saúl Recalde, se reunió con los gremios para atender sus reclamos. Explicó que en el proceso de desprecarización que realizaron desde el ministerio en este ejercicio fiscal incluyeron 11.000 cupos de todos los grupos ocupacionales, pero que efectivamente, los 624 quedaron excluidos del mismo.

“El siguiente grupo nosotros tenemos que volver a trabajar en una autorización del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), realizar este proceso de desprecarización y autorización del proceso para estas 600 personas, incluso tenemos la posibilidad de incluir a más de 2.000 personas por un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Economía”, indicó.

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Reducción de carga horaria

Insistió en que este grupo de 624 personas no tiene que volver a postularse al proceso, ya que se encuentran dentro del grupo de elegibles, pero pidió que estén atentos al proceso de calendarización.

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Detalló que esta desprecarización se logró mediante un reordenamiento del presupuesto del ministerio, no así con un aumento del mismo. Sobre el reclamo del descuento irregular para el aporte a la Caja Fiscal, explicó que eso fue una alternativa al MEF en el proceso de hace tres meses donde el primer descuento se hizo del 20% luego 16%.

“Hay que entender que una vez realizado este descuento, esto también aporta a la caja jubilatoria, entonces los años de proceso una vez que te desprecarices también cuenta del momento que ocurre el descuento de este 16% para los años”, precisó.

Recordó también que entre los reclamos hablaron con el grupo de fisioterapeutas y kinesiólogos, con quienes abordaron la disminución de la carga horaria, que fue un trabajo que ya realizaron de manera progresiva mediante una circular y una resolución respaldada por asesoría jurídica a 20 horas semanales.

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Sobre el reclamo de los bioquímicos, quienes exigen un reajuste salarial que no reciben desde hace 14 años, dijo que están realizando las reuniones con el gremio para analizar si se hará en el mismo porcentaje que los médicos, que lograron un reajuste de G. 2.000.000 tras una huelga y renuncias masivas de especialistas, o si se haría por grupo ocupacional, lo cual sostuvo que lograrían mediante el diálogo.