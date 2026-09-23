Ministro de Salud pide postergar por 15 días el aumento para agentes de las USF

El pedido fue planteado antes del análisis de la iniciativa, que contempla elevar de G. 2.900.000 a G. 3.480.000 la remuneración mensual de los trabajadores alcanzados por el proyecto presentado por el senador José Oviedo (Yo Creo). La propuesta fue presentada el 6 de agosto y apunta a beneficiar a hasta 2.800 agentes contratados bajo el Objeto del Gasto 144 “Jornales”.

Fretes pidió contar con un plazo adicional de 15 días antes de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto emita su dictamen sobre la ampliación presupuestaria.

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El presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, consideró pertinente el pedido del ministro, teniendo en cuenta el breve espacio de tiempo en el que se está manejando el proyecto.

La postergación permitiría al Ministerio de Salud contar con más tiempo para analizar el impacto de la iniciativa y los recursos necesarios para financiar el reajuste salarial.

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¿Cuánto subiría el salario de los agentes comunitarios?

El proyecto de José Oviedo plantea un aumento del 20% para los Agentes Comunitarios de Salud que cumplan los requisitos establecidos.

Actualmente perciben G. 2.900.000 mensuales. Con el reajuste, pasarían a cobrar G. 3.480.000, lo que representa un incremento de G. 580.000 por mes.

El beneficio alcanzaría exclusivamente a quienes trabajen como agentes comunitarios en una USF dependiente del Ministerio de Salud, estén incluidos en el Objeto del Gasto 144 y perciban actualmente G. 2.900.000.

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La iniciativa contempla una ampliación presupuestaria de G. 7.037.333.333 para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Según los fundamentos del proyecto, el reajuste alcanzaría a aproximadamente 2.800 trabajadores que cumplen funciones dentro de las Unidades de Salud de la Familia.

El texto establece además que los recursos destinados al aumento tendrán carácter específico, restrictivo e intransferible y no podrán ser utilizados para otros rubros, nuevas contrataciones o beneficiarios diferentes a los establecidos.

El proyecto queda a la espera del nuevo análisis

Con el pedido de Fretes, la Comisión de Hacienda y Presupuesto deberá analizar la solicitud de postergación antes de avanzar con el dictamen.

El proyecto deberá posteriormente ser tratado por el pleno del Senado. La propuesta busca mejorar la remuneración de los agentes comunitarios que cumplen tareas de prevención, promoción de la salud, visitas domiciliarias, orientación y derivación de pacientes dentro de la Atención Primaria de la Salud.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), consideró pertinente el pedido teniendo en cuenta el “breve espacio en el que se maneja”, en alusión a su nueva función como ministro de Salud.