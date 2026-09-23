Paranair realizará parada temporal de operaciones por este motivo

La aerolínea Paranair emitió un comunicado en el que anunció una parada temporal de operaciones del 30 de setiembre al 12 de octubre.

La misma se realiza en el marco del programa de mantenimiento mayor requerido para su aeronave actualmente en operación, según señalan.

Sostienen que el objetivo es continuar garantizando estándares de seguridad operacional.

Desde la aerolínea lamentan los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y aseguran que están trabajando en la atención de cada caso de manera individual.

Lea más: Paranair: estas son las medidas de la Dinac ante las denuncias de los pasajeros

Piden a pasajeros verificar estado de reserva

Aseguran que los pasajeros que han comprado directamente con la compañía ya fueron notificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Asimismo, las agencias de viaje han recibido la información correspondiente para comunicarla a sus clientes y gestionar los casos afectados. Recomendamos a cada pasajero verificar directamente el estado de su reserva a través de nuestros canales oficiales o con su agencia de viaje”, indican en el comunicado.

Indican que a partir del 13 de octubre retomarán las operaciones regulares en las rutas actualmente vigentes en su malla operativa.

“Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la continuidad de nuestras operaciones”, concluye el documento.