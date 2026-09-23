Video: este es el descargo de Carlos Viveros tras ratificación de condena por estafa

Luego de que la máxima instancia judicial haya desestimado el recurso de casación presentado por la defensa, la sentencia quedó firme y Carlos Viveros, exprecandidato colorado, deberá pagar G. 330 millones en un plazo de tres años por una causa de estafa.

El proceso penal, iniciado por el empresario Óscar Amarilla, concluyó tras agotar todas las instancias judiciales correspondientes.

El caso se originó por la venta de un vehículo Ford Mustang año 2015, que según los antecedentes, contaba con un embargo judicial oculto al momento de la transacción comercial. Además, la víctima había entregado un Mercedes-Benz y dinero en efectivo.

Tras conocerse el fallo, Viveros publicó en redes sociales un descargo en el que calificó el proceso como una “injusticia” y denunció una supuesta persecución en su contra.

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Viveros menciona a “HC”

En su video, Viveros apuntó que Óscar Amarilla es el “mejor amigo del hijo de HC (Horacio Cartes)” y según su versión de los hechos, el denunciante incumplió cláusulas contractuales, incluso entregando cheques del banco Basa que “rebotaron mayormente por falta de fondos y cuenta cancelada”.

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“Dije que no iba a hablar, pero bueno, viendo casos como el de Hugo Javier, que la gente ante injusticias se calla y la circunstancia es peor; yo soy una persona que amo la vida. Les aseguro que por más de lo que hagan y hagan tratando de acabar con mi vida, tanto profesional, política, emocional, no me van a ver colgado”, precisó.

Asimismo, calificó su proceso judicial como “atípico”, ya que según él, “a quien me debe le hacen quedar como al que yo le debo”.

El condenado también afirmó que el vehículo entregado como parte de pago no estaba a nombre de Amarilla, sino al de su hermana e incluso hasta ahora supuestamente no pudo haber sido transferido por un embargo.

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“Acá hubo mano”

Viveros también arremetió contra la cobertura mediática de su caso, específicamente por parte de Nación Media, desde donde él “puede esperar todo”, incluso mencionando a dos figuras mediáticas en específico.

“Nos encontramos con una situación que se debía dirimir en el plano civil, como todo empresario y comerciante sabe, pero acá hubo mano de su mejor amigo, el hijo de HC, que de hecho me había llamado en septiembre, tengo las pruebas, me llamó por WhatsApp, una llamada de cuatro minutos, que me reclamaba porque yo le conté a su papá toda esta situación”, citó.

Sobre la reparación económica, Viveros calificó el monto de G. 330 millones como excesivo, ya que afirmó que la cifra representa el doble del valor del vehículo.

En un comunicado publicado previamente Viveros también había anunciado su renuncia a la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Los ataques que ya sufrí. Ya dijeron que me iba a ir preso ocho años, cuatro años y esa realidad nunca fue. Hoy tengo dos años con suspensión; pagar 330 millones, el doble del valor del auto que usó 5 años sin pagarme, imagínense”, declaró.

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