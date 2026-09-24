Brindan charla sobre prevención de hechos punibles frecuentes en el ámbito rural

Brindan charla sobre prevención de hechos punibles frecuentes en el ámbito rural

SAN PEDRO. Estudiantes, productores y trabajadores del sector rural participaron de una charla educativa sobre los hechos punibles más frecuentes en las zonas rurales, desarrollada en la Facultad de Ciencias Agrarias de San Pedro de Ycuamandyyú, filial de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).