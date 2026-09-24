Brindan charla sobre prevención de hechos punibles frecuentes en el ámbito rural

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional San Pedro; la Agrupación Montada de la Policía Nacional, Regional San Pedro; y la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las herramientas de prevención entre quienes desarrollan sus actividades en el campo.
El encuentro se realizó en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias, con una importante participación de estudiantes, profesionales, productores y otros integrantes del sector rural de la zona.
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Durante la jornada se brindaron conocimientos prácticos para identificar situaciones de riesgo, prevenir hechos punibles y saber cómo actuar ante la ocurrencia de un delito dentro de establecimientos y comunidades rurales.
Entre los principales temas abordados aparecieron el abigeato, la destrucción de alambradas, invasiones, tala de árboles, robo de maquinarias y otros hechos delictivos que pueden afectar a productores y trabajadores rurales.
Los organizadores destacaron la importancia de generar espacios de capacitación y coordinación entre productores, estudiantes, instituciones educativas y organismos de seguridad, especialmente para fortalecer las medidas preventivas y la comunicación ante situaciones que puedan representar un riesgo.
La charla fue desarrollada con acceso gratuito y forma parte de las iniciativas orientadas a acercar información y herramientas de prevención a la comunidad rural de San Pedro.