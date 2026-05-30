Colegios de Asunción prohíben el uso de celulares

El Colegio Cristo Rey se sumará este lunes, 1 de junio, a las instituciones educativas privadas de Asunción que ya están prohibiendo el uso de celulares por parte de los alumnos en horario de clases. Para ello, la comunidad educativa desarrolló conversatorios que incluyeron la participación de las familias, los estudiantes, los docentes y expertos en el uso de tecnología.

“A la entrada lo guardamos. A la salida lo retiramos. Un pequeño gesto puede abrir grandes oportunidades: más atención en clase, más encuentros reales, más conversaciones, más aprendizaje compartido. En Cristo Rey queremos seguir construyendo espacios donde podamos mirar alrededor, encontrarnos y vivir plenamente cada momento en comunidad”, dice el anuncio del colegio, publicado en sus redes sociales este fin de semana.

La experiencia en las aulas y el debate sobre la interacción social

La presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay (AIEPP), Patricia Toyotoshi, explicó a ABC que ya son varios los colegios privados que, desde hace tiempo, no permiten el uso de celulares por parte de los alumnos, aunque sí se emplean en clase, otros dispositivos vinculados a la web, como tablets y laptops.

Toyotoshi explicó que en colegio Japonés Paraguayo, por ejemplo, desde hace años los alumnos pueden llevar celulares, pero no pueden encenderlos. En base a la experiencia, relata ella que, aunque mediante las computadoras, laptops o tablets, los chicos pueden igual acceder a redes sociales, juegos o películas, que no haya celulares aporta positivamente, por ejemplo, en la interacción social.

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“Aporta que no haya celular en el proceso; para nosotros es muy natural que los chicos tengan interacción social mirándose cara a cara", señala. Sin embargo, para la presidenta de la AIEPP, más que la prohibición del uso de aparatos tecnológicos, como laptops, tablets o celulares, lo ideal sería que en escuelas, colegios y las casas, se enseñe a los chicos a usar con criterio estas herramientas tecnológicas.

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“En los colegios privados sí, podemos restringir el uso de celulares para que los alumnos puedan tener una mejor interacción humana, pero en este caso, la mayoría tiene acceso a la tecnología. No podemos pensar igual en el caso de los colegios públicos, donde en pandemia los docentes, los estudiantes, empezaron a llevar celulares, que sí necesitan para investigar, por ejemplo. Son realidades distintas”, enfatiza Toyotoshi.

Regulación del uso de celulares: El proyecto de ley en el Congreso

Ante esta situación, la presidenta de la AIEPP considera que “más que nada, es concientizar, trabajar muchísimo desde la casa, los padres, que están con sus celulares todo el tiempo; no es el colegio nomás, sino la vida de cada uno, que haya calidad de vida, una relación más humana (...) No es decir no, sino que se enseñe a usar con criterio la herramienta, encontrar el equilibrio".

Mientras, en el Congreso hay un proyecto de Ley, con media sanción de Diputado, que en principio pretendía prohibir completamente el uso de celulares, pero que pasó a “regular” el uso de celulares en las escuelas públicas, privadas y subvencionadas del país. El plan está aún a consideración del Senado y luego, de aprobarse, debería pasar a la Presidencia de la República para su homologación o rechazo.

Distracción digital: Lo que dicen los datos del PNUD y los colegios públicos

Según el informe regional “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”, presentado en abril por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 estudiantes se distrae con dispositivos digitales durante las clases de matemáticas.

En los colegios públicos de Asunción, entretanto, docentes explicaron a ABC en abril, cuando se publicó este informe, que el uso de celulares mayormente no está permitido en clase. Luis Castillo, director del Colegio Nacional República Argentina, afirmó que, en efecto, consideran al celular como un elemento distractor, por lo que generalmente no lo utilizan con los alumnos.