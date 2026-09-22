Política
22 de septiembre de 2026 a la - 17:50

Prohibición de usos de celulares en escuelas y colegios tendrá sanción ficta: Dejan tarea al Ejecutivo

Estudiante con teléfono móvil en aula, sentado al lado de una libreta, mientras el docente escribe en la pizarra.
El proyecto de uso de celulares en instituciones educativas no fue debatido en Diputados y tendrá sanción automática. Internet

Una vez mas por rabonería, la Cámara de Diputados no trató el proyecto de ley “que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas” de todo el país, que tendrá sanción automática el viernes 25 de septiembre. Con ello, quedará firme la versión Senado que también incluye en la prohibición a los docentes, aunque cartistas le dejaron como “tarea” al Ejecutivo vetar.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Cámara de Diputados quedó sin quórum una vez más antes de tratar el proyecto de ley “que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas, en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media”, que tiene como punto controversial principal el hecho de que también incluye en la restricción a los docentes y al personal de las instituciones educativas.

“Lastimosamente no pudimos llegar a ese punto del orden del día. Nosotros estábamos ya consensuando que teníamos que testar un artículo donde esa prohibición le alcanza también a los docentes. Entonces había algunas modificaciones que queríamos plantear, pero lastimosamente creo que el Ejecutivo va a tener que hacer las correcciones necesarias”, dijo el líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto tras la sesión truncada a medio desarrollo.

El artículo en controversia es el 4º referente a los alcances de la prohibición, donde además de los alumnos, señala que “se aplica a las personas que acompañan y forman parte de procesos educativos de los alumnos, de acuerdo a los roles que desempeñan en instituciones afectadas por la presente ley”.

El eventual veto del Ejecutivo no estará exento de controversia, ya que implicará testar solo una parte de dicho artículo, cuando lo normal es que se objete un artículo completo.

Es este caso, el presidente de la República, Santiago Peña, si lo considera pertinente, deberá vetar solo la parte arriba citada, ya que la primera parte del artículo dice que “se prohíbe el uso, por parte de los alumnos, durante las clases, los recreos o descansos entre clases, salvo los casos y en la forma expresamente previstos en la presente ley”.

El ministro de Educación, Luis Ramírez defendió esta iniciativa alegando que no busca prohibir plenamente el uso de la tecnología, ya que en el proyecto con inminente sanción se establecen varias excepciones.

Puntualmente, se señala que se puede hacer excepción al uso en caso de “emergencia” o bien “cuando existan necesidades educativas especiales, discapacidades documentadas o por condiciones de salud acreditadas”.

También en este último caso, “se permitirá el uso de dispositivos electrónicos portátiles en el aula para fines estrictamente pedagógicos o didácticos, bajo orientación directa de los profesionales de la institución”.