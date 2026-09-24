Convocan a asegurados del IPS para acompañar manifestación de trasplantados

Convocan a asegurados del IPS para acompañar manifestación de trasplantados

El presidente de la Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), Julio López, extendió una convocatoria a todos los interesados a sumarse a una manifestación mañana frente al Hospital Central del IPS por parte de pacientes trasplantados. “Es la misma lucha que tenemos todos”, apuntó.