Convocan a asegurados del IPS para acompañar manifestación de trasplantados

Para mañana, viernes 25 de septiembre, los pacientes trasplantados prevén manifestarse frente al Hospital Central del IPS en Asunción para reclamar la provisión de medicamentos e insumos.
El presidente de la asociación de asegurados, Julio López, invitó a los asegurados a participar de la medida de fuerza desde las 08:00, ya que la convocatoria busca visibilizar la situación que atraviesan los afectados.
Al respecto, López sostuvo que el problema no se limita a un sector específico porque la falta de medicamentos, insumos y profesionales médicos afecta a la totalidad de los asegurados que dependen de los servicios de la previsional.
“La lucha de los compañeros trasplantados es la misma lucha que tenemos todos los asegurados del IPS, porque faltan medicamentos, insumos; faltan profesionales médicos en todas las áreas”, apuntó.
Lea más: IPS: Comisión del Senado convoca a contralor y sospecha de concentración de fondos
Problemas aún no están solucionados
Finalmente, el asegurado también aseguró que “es mentira que estos problemas están solucionados” dentro de la previsional, por lo que reiteró la importancia de la convocatoria ciudadana.
“Creemos que la única forma de que se vayan solucionando es con la participación activa de nosotros, los asegurados, los que realmente necesitamos que se cambie la situación y que se solucionen los problemas”, concluyó.
Lea más: IPS busca optimizar servicios con alianzas estratégicas, según consejera