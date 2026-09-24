Fiscalía activa protocolo de Interpol para buscar a paraguaya desaparecida en Chile

El fiscal Oscar Samuel Valdez Céspedes, de la Unidad Penal N° 1 Zonal de Yby Yaú (Región VIII - Concepción), emitió la orden de búsqueda e instó la activación de los protocolos de cooperación internacional a través de la Interpol para rastrear el paradero de la paraguaya Liz Fernanda Peralta Candia, de 25 años, en todo el territorio chileno.

De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público, la causa se inició a partir de la denuncia formal presentada por su madre, Irma Estela Peralta Candia, ante la Comisaría 7ª de Yby Yaú, tras no lograr establecer ningún tipo de contacto con su hija.

A partir de esa presentación, el Ministerio Público tomó intervención e inició las diligencias preliminares para esclarecer el hecho.

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Rasgos particulares y vías de contacto

Según los datos consignados en la ficha de búsqueda, Liz Peralta es de cutis moreno, estatura mediana, tiene ojos negros y cabello corto de color castaño.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que pueda aportar información fehaciente sobre su paradero debe comunicarse al Sistema 911. También pueden contactar a los números del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, o bien, acudir a la sede policial más cercana.

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