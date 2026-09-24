Nacionales
24 de septiembre de 2026 a la - 16:51

Fiscalía activa protocolo de Interpol para buscar a paraguaya desaparecida en Chile

Mujer con cabello negro, expresión feliz, en un entorno que evoca un evento reciente.
Liz Fernanda Peralta Candia, joven paraguaya reportada como desaparecida en ChileRedes Sociales

La Fiscalía dispuso la búsqueda y localización internacional de una joven paraguaya oriunda de Yby Yaú, de la que no se tienen noticias desde el pasado 15 de setiembre en Chile. La misma había viajado al país trasandino por motivos laborales hace tres meses, pero el cese de comunicación y su inactividad en redes sociales alertaron a sus familiares.

Por ABC Color
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El fiscal Oscar Samuel Valdez Céspedes, de la Unidad Penal N° 1 Zonal de Yby Yaú (Región VIII - Concepción), emitió la orden de búsqueda e instó la activación de los protocolos de cooperación internacional a través de la Interpol para rastrear el paradero de la paraguaya Liz Fernanda Peralta Candia, de 25 años, en todo el territorio chileno.

De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público, la causa se inició a partir de la denuncia formal presentada por su madre, Irma Estela Peralta Candia, ante la Comisaría 7ª de Yby Yaú, tras no lograr establecer ningún tipo de contacto con su hija.

A partir de esa presentación, el Ministerio Público tomó intervención e inició las diligencias preliminares para esclarecer el hecho.

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Rasgos particulares y vías de contacto

Según los datos consignados en la ficha de búsqueda, Liz Peralta es de cutis moreno, estatura mediana, tiene ojos negros y cabello corto de color castaño.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier persona que pueda aportar información fehaciente sobre su paradero debe comunicarse al Sistema 911. También pueden contactar a los números del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, o bien, acudir a la sede policial más cercana.

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