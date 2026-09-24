Hernán Rivas: defensa pedirá su absolución en alegatos finales

La defensa del exsenador colorado Hernán David Rivas Román presentará este jueves sus alegatos finales en el juicio oral y público que enfrenta por su presunto título falso de abogado.

Aunque evitó profundizar sobre el contenido de su exposición final, la abogada Alba Zaracho, representante del exlegislador, confirmó que pedirá al Tribunal de Sentencia la absolución de Rivas.

“Corresponde la absolución a mi criterio, que tiene sus argumentos en los alegatos que me toca presentar”, manifestó.

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Rechaza pena y calificación de “especialmente grave”

Asimismo, señaló que no corresponde la imposición de ninguna pena ni tampoco la calificación de “especialmente grave”, uno de los aspectos que serán cuestionados durante su presentación.

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Según explicó, la estrategia de la defensa apuntará a discutir la construcción jurídica de la acusación, el sustento del marco penal invocado por la Fiscalía y la correspondencia entre los hechos atribuidos y los tipos penales acusados.

Hernán Rivas no declarará ante el Tribunal

La abogada también confirmó que Hernán Rivas no hará uso de la palabra ante el Tribunal de Sentencia por decisión de la defensa.

Zaracho argumentó que los planteamientos jurídicos que expondrá durante los alegatos finales resultan suficientes para sustentar la posición de su representado.

“Los hechos no se corresponden a la calificación”, enfatizó la defensora al referirse a la acusación fiscal.

Cuestionarán argumentos expuestos por la Fiscalía

Entre los puntos que serán abordados en la etapa final del juicio, la defensa adelantó que también responderá a los argumentos presentados por el Ministerio Público durante sus alegatos.

Según indicó Zaracho, existen aspectos de carácter teórico y jurídico que pueden ser discutidos independientemente de la valoración de las pruebas producidas durante el juicio.

Además, sostuvo que buscará aclarar algunas imprecisiones y complementar información que, según su criterio, fue utilizada por la Fiscalía para sostener la acusación contra el exparlamentario.

“Hay aspectos que ya se pueden discutir, inclusive, sin verificar qué se probó y no, que son de índole meramente teórico de la construcción del hecho punible”, dijo.

Fiscalía pidió 12 años de cárcel

La presentación de la defensa se produce luego de que el Ministerio Público ratificara íntegramente su acusación contra Hernán Rivas durante los alegatos finales.

La representación fiscal está integrada por Patricia Sánchez, titular de la causa, junto con los fiscales Luz Guerrero y Christian Benítez. Sánchez fue la encargada de iniciar la exposición final y solicitar una condena de 12 años de pena privativa de libertad.

La acusación atribuye a Rivas la presunta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Tribunal sigue con la etapa final del juicio

El juicio oral y público es llevado adelante por un Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.

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Con la presentación de los alegatos finales de la defensa, el proceso judicial ingresa en una de sus etapas decisivas. El Tribunal de Sentencia define hoy si condena al exsenador.