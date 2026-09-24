SNPP Conecta: taller gratuito de Canva y marketing digital

Con el objetivo de brindar nuevas herramientas para el trabajo y fomentar la inserción laboral, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) lleva adelante este jueves 24 de septiembre una nueva edición de su programa de capacitación dentro de la Semana de la Juventud (del 21 al 25 de septiembre).

Bajo el lema “Conecta con nuevas habilidades para el trabajo”, la capacitación sobre Canva y Marketing Digital se desarrollará de forma 100% virtual a través de la plataforma Google Meet, en el horario de 18:00 a 20:00.

La participación es totalmente gratuita e incluye certificación oficial al término de la jornada.

La capacitación está orientada a emprendedores, jóvenes y profesionales que buscan potenciar su presencia en entornos digitales.

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El programa teórico-práctico con ejercicios guiados incluye:

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Fundamentos de diseño: Definición de objetivos, público, mensaje, jerarquía visual, tipografía, color e imágenes.

Herramientas prácticas: Uso y adaptación de plantillas en Canva.

Estrategias en Redes Sociales: Creación de posts, historias, carruseles y piezas promocionales orientadas a la acción.

Identidad visual: Coherencia de marca y criterios de exportación antes de publicar.

La disertación estará a cargo de Aura Ortega, consultora de Marca Personal y Marketing Digital.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden sumarse escaneando el código QR disponible en los canales oficiales del SNPP, accediendo al enlace web correspondiente, o bien comentando la palabra CONECTA en sus publicaciones para recibir el acceso directo.

Para consultas y más información, la institución habilitó las líneas de contacto: (0981) 200-015, (0961) 782-860 y (0971) 376-250.