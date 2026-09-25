Buscan promover el turismo de los Tesoros de Itapúa

El Consejo de Turismo de Itapúa realizó una actividad con operadores de turismo de la zona en la Tienda Antena, de artesanías y productos tradicionales del departamento. El objetivo es coordinar acciones de promoción turística de cara a la temporada alta.

El encuentro tuvo un momento de degustación del tradicional reviro, declarado como alimento representativo de la región. El evento se desarrolló en la “Tienda Antena” que promociona los Tesoros de Itapúa.

Fue una iniciativa de la Gobernación, con apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), que promueve a través de su proyecto Tesoros, promocionar elementos que representan a los distritos de Itapúa.

Los Tesoros actuales son la chipa de Coronel Bogado, la yerba mate de Bella Vista, el legado guaraní de las Misiones Jesuíticas, el arroz de Carmen del Paraná y la miel de Nueva Alborada. Proyectan sumar otros productos y elementos presentados por los municipios.

Participaron promotores de turismo de varios distritos del departamento, como también del sector comercial y hotelero. Plantearon que la tienda sea un punto de encuentro del turista, donde además de llevar un recuerdo, pueda acceder a información turística para planear un siguiente viaje al interior del departamento.

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Tienda Antena

La Gobernación de Itapúa inauguró el pasado 24 de agosto la Tienda Antena “Tesoros de Itapúa”, un lugar destinado a mostrar artesanías y productos característicos de la región. La apertura se desarrolló en el marco de la celebración del Mundial de Rally.

Está ubicada sobre la avenida Internacional, a una cuadra del acceso al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en el barrio Buena Vista de la ciudad de Encarnación, en el sector del Circuito Comercial.

Está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00, y los sábados de 8:00 a 15:00. Los productos son seleccionados tras un proceso en el que los artesanos cumplen estándares de calidad y también de representatividad de la tradición local.

El terreno fue donado por la Municipalidad, mientras que la edificación fue costeada con recursos de la Gobernación de Itapúa, por G. 500 millones. Además de una inversión de G. 70 millones para el mobiliario, que fue financiado por la JICA.