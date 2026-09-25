Feria de becas en calle Palma: enterate de cómo acceder a una de las 2.600 disponibles

Feria de becas en calle Palma: enterate de cómo acceder a una de las 2.600 disponibles

Este sábado 26 de setiembre se llevará a cabo la Feria de Becas “Palma Joven”, que ofrece 2.600 asignaciones y reunirá a 11 instituciones educativas con oportunidades de formación para jóvenes. En esta nota te contamos cómo acceder a una de ellas.