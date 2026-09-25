Feria de becas en calle Palma: enterate de cómo acceder a una de las 2.600 disponibles

Un total de 11 instituciones educativas ofrecerán 2.600 becas en “Palma Joven”. Las mismas incluyen carreras universitarias, tecnicaturas, posgrados y capacitaciones, con becas del 25%, 35%, 50% y 100%.
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¿Cuáles son las ofertas académicas disponibles?
En este documento podés conocer todas las carreras, cursos y tecnicaturas disponibles, así como el valor de la beca.
Los interesados deben acercarse el sábado 26 de setiembre -de 11:00 a 18:00- con su cédula de identidad al edificio Staudt (Palma casi Iturbe) y verificar los requisitos de la convocatoria.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas becas?
Entre los requisitos establecidos para acceder a una de las ofertas académicas está el ser de nacionalidad paraguaya, tener entre 18 y 29 años. Por supuesto, asistir a Palma Joven y acercarse al Edificio Staudt, sobre calle Palma casi Iturbe, para realizar la postulación. Presentar la cédula de identidad de manera presencial.
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Para tecnicaturas y universidades es necesario ser egresado de la Educación Media, contar con promedio mínimo de 3,5 para becas parciales y 4,0 para becas completas.
Es importante aclarar que solo se podrá postular a una oferta académica y tendrán prioridad quienes provengan de distritos priorizados por el Gabinete Social. Las becas de posgrado se otorgarán hasta agotar los cupos disponibles.