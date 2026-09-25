Banco Atlas y el IPS actualizaron las condiciones del Fideicomiso en cuanto al Fondo de Enfermedad y Maternidad

En un comunicado emitido por Banco Atlas S.A. se detalla que la modificación suscripta responde a un proceso de evaluación técnica desarrollado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la entidad bancaria, a partir del comportamiento y la evolución registrados por el fideicomiso durante su vigencia. “La reducción acordada responde a la evolución del fideicomiso y permite adecuar sus condiciones operativas a su situación actual”, dice el texto institucional.

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Cronología

En abril de 2024, Banco Atlas ya había presentado a la anterior administración del IPS una propuesta para disminuir el monto máximo de fondos que debía mantenerse en la cuenta fiduciaria. En ese momento no se recibió una confirmación por parte de la Institución. “La conformidad para avanzar con esta modificación fue comunicada en julio de 2026, dando continuidad a una propuesta planteada más de dos años atrás”, añade la comunicación oficial de Atlas.

Siguiendo lo expuesto por este posicionamiento institucional, desde su constitución, el fideicomiso ha cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones. “El propio IPS ha reconocido en sus antecedentes institucionales los resultados positivos y la evolución favorable del mecanismo, elementos que permiten evaluar actualmente ajustes en determinados parámetros operativos”, agrega.

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En ese sentido, del total emitido por G. 828.800 millones, ya fueron amortizados G. 258.445 millones de capital, equivalentes a aproximadamente el 31% de las emisiones realizadas, reduciéndose progresivamente el saldo de las obligaciones, detalla parte de la publicación.

Durante este período, los fondos mantenidos en la cuenta fiduciaria formaron parte del mecanismo operativo previsto contractualmente y generaron rendimientos financieros conforme a las condiciones establecidas.

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“Banco Atlas continuará trabajando con el IPS y las instancias regulatorias correspondientes, con apego a las condiciones contractuales y al marco normativo aplicable”, cierra el comunicado de Atlas.

¿Qué dice el IPS?

Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) explica que la Tercera Adenda al Contrato de Fideicomiso IPS ATLAS S.A. es “una decisión que prioriza los recursos de sus aportantes”.

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“Esta tercera adenda al contrato de fideicomiso con el Banco Atlas representa un logro y avance importante para el IPS en términos financieros y de liquidez, al permitir una gestión más eficiente de los recursos disponibles para responder a las necesidades de sus asegurados”, señala el postulado de la previsional. Añade que esta gestión de la Administración del IPS responde a una premisa fundamental: que cada decisión financiera debe estar orientada a proteger, optimizar y poner los recursos de los aportantes al servicio de las necesidades del Instituto.

“El fideicomiso fue constituido como un mecanismo de financiamiento de largo plazo para obras de infraestructura del Fondo de Enfermedad y Maternidad. A través de esta estructura se realizaron emisiones de títulos que permitieron obtener los recursos necesarios para financiar dichas inversiones. Como fuente de repago de los títulos emitidos, se estableció un mecanismo sustentado en las recaudaciones del propio Fondo de Enfermedad y Maternidad”, remarca la misiva.

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Casi una década después

El comunicado del IPS destaca que luego de casi nueve años desde la primera emisión, las obligaciones asumidas fueron cumplidas oportunamente y una parte importante de la deuda ya fue pagada. Esta evolución favorable permitió al IPS revisar las condiciones establecidas originalmente y plantear una adecuación que responda mejor a las necesidades actuales del Fondo de Enfermedad y Maternidad.

“Como parte del funcionamiento del fideicomiso, las recaudaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad son transferidas a una cuenta administrada por Banco Atlas. De esos recursos se reserva lo necesario para cumplir con los pagos de capital e intereses de los títulos y el remanente vuelve al IPS. Hasta ahora, el contrato permitía mantener en esa cuenta hasta G. 160.000 millones”, subraya.

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Fondo de Enfermedad y Maternidad

Como resultado de la revisión de estas condiciones y de las gestiones realizadas con Banco Atlas, la Tercera Adenda reduce de G. 160.000 millones a G. 80.000 millones el monto máximo que puede permanecer temporalmente en la cuenta fiduciaria. “Este cambio no modifica las obligaciones financieras asumidas por el IPS ni el mecanismo previsto para garantizar el pago de capital e intereses, que continúan plenamente vigentes. En términos concretos, esta modificación permitirá que el IPS pueda disponer de hasta G. 80.000 millones adicionales para el Fondo de Enfermedad y Maternidad”, aclara.

Esto significa mayor liquidez y más recursos disponibles para atender las necesidades del Fondo, mejorar la planificación financiera y fortalecer la capacidad del Instituto para responder oportunamente a las demandas de sus asegurados.

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El IPS sostiene que la Tercera Adenda es resultado de una revisión responsable de las condiciones financieras del fideicomiso y de las gestiones impulsadas por la actual Administración para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales. “Contar con una mayor disponibilidad financiera fortalece la capacidad del IPS para sostener los servicios y prestaciones del Fondo de Enfermedad y Maternidad y responder a las necesidades de sus asegurados, sin dejar de cumplir los compromisos financieros asumidos”, asegura.

“Administrar mejor los recursos de los aportantes significa generar mejores condiciones para que esos recursos puedan estar disponibles donde más se necesitan. Con esta modificación, el IPS mantiene la seguridad de la operación financiera y, al mismo tiempo, obtiene una mayor capacidad para utilizar sus recursos en beneficio de quienes sostienen y utilizan el sistema”, finaliza el comunicado del IPS.