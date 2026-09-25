Prohibición de celulares en las aulas: directores aplauden la medida

El titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), Miguel Marecos, se refirió al proyecto de ley impulsado por el diputado José Rodríguez, que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en las aulas, y aseguró que el sector respalda firmemente la normativa ante el avance de problemas de conducta vinculados a la tecnología.

Durante la entrevista, Marecos destacó que la medida toma como referencia experiencias exitosas de la región, como las implementadas en Brasil y Argentina.

En esa línea, enfatizó la necesidad de poner límites frente al deterioro de la convivencia escolar: “Esa adicción tecnológica que hay hoy en términos de valores, hace de que nosotros consideremos pertinente que se restrinja el uso en las instituciones”.

Señaló que cuando el profesor dice “Vamos a utilizar para esta asignatura para desarrollar tal contenido, tal materia, se aplaude”. “Pero tener en los recreos, como permitía la resolución anterior, empezar a enviarse mensajes, amenazarse entre grupos por diversos motivos, no habla bien en términos de valores”, expresó.

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El representante gremial también apuntó contra la pérdida de control y el impacto de los dispositivos en el entorno educativo: “Es muy difícil, yo tengo muchísimas experiencias negativas de los estudiantes, de los directores que comentan, hay muchas amenazas entre los estudiantes por los antivalores, venta, consumo de droga, violencia juvenil, todo eso hace que hoy ya no haya un control”, advirtió.

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No obstante, aclaró que la restricción contempla excepciones claras para emergencias médicas o situaciones en las que los padres necesiten comunicarse con sus hijos.

Exigencia de control también para los docentes

Consultado sobre si la medida debe alcanzar al plantel docente, Marecos señaló que pedirán debatir la reglamentación para los profesores, bajo la premisa de que se debe predicar con el ejemplo dentro de las instituciones.

Por otro lado, el titular del Sinadi aprovechó la ocasión para denunciar un fuerte revés financiero para los establecimientos educativos, calificando como un “retroceso” el recorte del 33% en los fondos de gratuidad escolar.

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“Imagínate vos, si no fuese por los docentes que nos ayudan a veces, es una miseria lo que se recibe en concepto de la gratuidad. No puede ser que tu hijo valga 20.000 guaraníes una vez al año en concepto de gastos corrientes [...] con 20.000 guaraníes por alumno, vos tenés 100 alumnos, 2 millones de guaraníes para sostener 11 meses, imposible”, sentenció.