Tijerazo del 33% en las escuelas: directores denuncian fuertes recortes en la Gratuidad del MEC

Los directores reclamaron que, por segundo año consecutivo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) repite la misma fórmula: retrasar los pagos de gratuidad. Esta mora impide ejecutar reparaciones menores en techos, paredes y muros, además de dificultar la compra de insumos básicos para el cierre del año escolar.

“Estamos cerca de octubre y el plazo para rendir los fondos vence el 15 de ese mes. El MEC debe habilitar nuestras firmas en el sistema y el dinero suele llegar dos semanas después. Si el proceso se abre ahora, recién en la quincena del próximo mes dispondremos del monto”, alertó la directora de un colegio público de la capital, bajo reserva de su identidad por temor a represalias.

De hecho, el primer desembolso que debió realizarse en los primeros meses de este 2026, también llegó con atrasos. Recién comenzaron a pagar bajo este concepto desde la segunda semana de junio.

Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), confirmó que efectivamente los colegios de todo el país siguen sin recibir la gratuidad, específicamente lo que se refiere a gastos de capital. Principalmente están siendo afectados las secciones de tercer ciclo y la educación media, ya que el nivel inicial y los primeros ciclos de la escolar básica sí recibieron parte de lo requerido.

¿De cuánto es el “tijerazo” y cómo afecta el presupuesto escolar?

Según los registros del Registro Único del Estudiante (RUE), una institución con una matrícula de 407 alumnos debía recibir este año un total de G. 10.052.900 —a razón de G. 24.700 por estudiante—. Sin embargo, la suma asignada por el Ejecutivo para todo el año lectivo alcanza únicamente los G. 6.740.760 entre la primera y la segunda etapa.

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Esta diferencia representa una resta del 32,95% (más de G. 3,3 millones menos) en los fondos que las comunidades educativas tenían previstos para cubrir sus necesidades operativas.

A este recorte presupuestario se suma la incertidumbre por la acreditación de los recursos, según afirmó Virgilio Orué, director del Colegio Nacional San Pedro Apóstol de Ypané. En la primera etapa, el colegio percibió y rindió un monto de G. 5.051.150.

Para el segundo desembolso —aún retenido por el MEC— solo se prevé un saldo de G. 1.689.610, una cifra considerablemente menor que deja a los directores con las manos atadas para afrontar los gastos de mantenimiento, reparaciones básicas e insumos de fin de año.

Gastos de capital: ¿En qué se debe invertir el dinero de la gratuidad?

Los gastos de capital, dentro del OG 894 (Objeto de Gastos), pueden ser utilizados para:

Adquisición de equipos varios y tecnología.

Compra de herramientas y mobiliario institucional.

Inversiones en infraestructura o proyectos específicos

Miguel Marecos aseguró que, la semana pasada, cuando se discutían temas como el reajuste salarial para el 2027, no pudieron debatir y reclamar sobre la falta de presupuesto para la gratuidad, debido a que no contaron con la participación de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).