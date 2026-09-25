¿Sin luz en tu barrio? Los cortes programados de ANDE hoy en estas zonas

La Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) lleva a cabo trabajos programados en varias localidades de la Región Central, Metropolitana y el Este, lo cual ocasiona cortes temporales en el suministro eléctrico.

A continuación, detallamos las zonas donde las labores continúan en desarrollo, las áreas donde el servicio ya fue restablecido y los horarios previstos para la normalización total del suministro.

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Limpio y J.A. Saldívar

Limpio (10:00 a 18:00 h): Barrio Santa Lucía (Calle Cnel. Aveiro desde 15 de Agosto hasta Que Dios te Bendiga; Calle San Juan Bautista desde Curupayty hasta Calle S/N).

Limpio (09:00 a 19:00 h): Barrio Fracción El Bosque (Calle S/N desde Ruta PY03 hasta Última; Fracción El Bosque desde Ruta PY03 hasta Última).

Limpio (09:00 a 19:00 h): Barrio Fracción El Bosque (Calle S/N desde Ruta PY03 hasta Última; Fracción El Bosque desde Ruta PY03 hasta Última).

J. A. Saldívar (10:00 a 18:00 h): Barrio 8 Rojas Cañada (Las Mellizas).

J. A. Saldívar (08:30 a 18:30 h): Barrio San Miguel (Calle S/N al costado de la Ferretería Medalla Milagrosa y Mbocayaty).

J. A. Saldívar (08:30 a 18:30 h): Barrio San Miguel (Calle S/N al costado de la Ferretería Medalla Milagrosa y Mbocayaty).

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Guarambaré y Fernando de la Mora

Guarambaré (10:00 a 18:00 h): Barrio Colón (Calle Domingo Martínez de Irala).

Fernando de la Mora (10:00 a 18:00 h): Barrio Zona Norte (Calle Inmaculada Concepción desde Tte. Vera M. hasta 21 de Setiembre; 23 de Octubre entre Inmaculada Concepción y 28 de Febrero; Manuel Domínguez entre Inmaculada Concepción y 28 de Febrero; Tte. Vera M. desde Pedro Getto hasta Río Paraguay; 21 de Setiembre desde Pedro Getto hasta 28 de Febrero).

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Fernando de la Mora (09:00 a 19:00 h): Barrio Zona Norte (Callejón Zaracho desde Cnel. Franco hasta Paraguay; Ybelio Villalba desde Callejón Zaracho hasta 27 de Febrero; 27 de Febrero entre Cnel. Franco e Ybelio Villalba; Colón entre Callejón Zaracho y Campo Aceval; Yerutí desde Callejón Zaracho hasta Jacarandá).

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Ñemby y San Lorenzo

San Lorenzo (08:00 a 18:00 h): Barrio Lucerito / Barrio i (Calle S/N, paralela a Uruguay).

Ñemby (08:00 a 18:00 h): Barrio Caaguazú (Calle Santa Lucía desde Campo Vía hasta Avda. Cañadita; Calle Campo Vía desde Santa Lucía hasta Avda. Cañadita).

Zonas con servicio restablecido en la Región Metropolitana

Itá / Guarambaré: Ruta PY01 Acceso Sur (km 31), Calle Benjamín Aceval (entre Curupayty y Ruta PY01), Compañía 3ª Jhugua Ñaro (Ruta D073, zona Balneario Machuca, zona Club Sudamericana, Fracción Autopista III), Compañía 4ª Arrua’i, Barrio / Fracción Typychaty (cerca de Capilla San Roque), Compañía Peguajho (Finalizado: 08:00 a 14:00 h).

Limpio: Barrio Rincón del Peñón - Villa Jardín (Calle Lorenzo Spelt desde Avda. San José hasta la zona de la Plaza Los Amigos; Padre Emigdio Montiel desde Avda. San José hasta Última; zona Taller Riveros, Quinta JC, Bodega Tía Lily, Carpintería La Solución, Capilla San Expedito, Casa Iker) (Finalizado: 08:00 a 14:00 h).

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Trabajos en la Región Central y en el Este

Región Central

Quyquyhó (07:00 a 17:00 h): Toda la ciudad de Quyquyhó y sus compañías.

Atyrá: En parte de la compañía Zanja Hū, las tareas finalizaron a las 13:00 h (el corte inició a las 08:00 h), por lo que el servicio se encuentra restablecido.

Región Este

Ruta PY02 (06:30 a 17:00 h): Tramo del km 16 al km 18 (Zona 01).

Minga Guazú / Ciudad del Este (07:00 a 17:00 h): Barrio Santo Domingo, Km 20 Lado Monday.

La ANDE recuerda a la ciudadanía que, una vez finalizadas las intervenciones en las redes, el suministro de energía eléctrica se restablecerá progresivamente dentro de los horarios programados.