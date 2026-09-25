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25 de septiembre de 2026 a la - 16:02

¿Sin luz en tu barrio? Los cortes programados de ANDE hoy en estas zonas

Durante la joranda de este viernes la Ande realiza una serie de cortes programados por trabajos en el sistema eléctrico.
Durante la joranda de este viernes la Ande realiza una serie de cortes programados por trabajos en el sistema eléctrico.Gentileza

Durante la jornada de este viernes, la ANDE lleva a cabo cortes del suministro de energía eléctrica, debido a trabajos que tenían programados en varias localidades de la Región Central, Metropolitana y Este del país.

Por ABC Color
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La Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) lleva a cabo trabajos programados en varias localidades de la Región Central, Metropolitana y el Este, lo cual ocasiona cortes temporales en el suministro eléctrico.

A continuación, detallamos las zonas donde las labores continúan en desarrollo, las áreas donde el servicio ya fue restablecido y los horarios previstos para la normalización total del suministro.

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Limpio y J.A. Saldívar

  • Limpio (10:00 a 18:00 h): Barrio Santa Lucía (Calle Cnel. Aveiro desde 15 de Agosto hasta Que Dios te Bendiga; Calle San Juan Bautista desde Curupayty hasta Calle S/N).
  • Limpio (09:00 a 19:00 h): Barrio Fracción El Bosque (Calle S/N desde Ruta PY03 hasta Última; Fracción El Bosque desde Ruta PY03 hasta Última).
ANDE realiza trabajos de mejoramiento en el sistema eléctrico en varias localidades.
ANDE realiza trabajos de mejoramiento en el sistema eléctrico en varias localidades.
  • Limpio (09:00 a 19:00 h): Barrio Fracción El Bosque (Calle S/N desde Ruta PY03 hasta Última; Fracción El Bosque desde Ruta PY03 hasta Última).
  • J. A. Saldívar (10:00 a 18:00 h): Barrio 8 Rojas Cañada (Las Mellizas).
  • J. A. Saldívar (08:30 a 18:30 h): Barrio San Miguel (Calle S/N al costado de la Ferretería Medalla Milagrosa y Mbocayaty).
  • J. A. Saldívar (08:30 a 18:30 h): Barrio San Miguel (Calle S/N al costado de la Ferretería Medalla Milagrosa y Mbocayaty).

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Guarambaré y Fernando de la Mora

  • Guarambaré (10:00 a 18:00 h): Barrio Colón (Calle Domingo Martínez de Irala).
  • Fernando de la Mora (10:00 a 18:00 h): Barrio Zona Norte (Calle Inmaculada Concepción desde Tte. Vera M. hasta 21 de Setiembre; 23 de Octubre entre Inmaculada Concepción y 28 de Febrero; Manuel Domínguez entre Inmaculada Concepción y 28 de Febrero; Tte. Vera M. desde Pedro Getto hasta Río Paraguay; 21 de Setiembre desde Pedro Getto hasta 28 de Febrero).

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  • Fernando de la Mora (09:00 a 19:00 h): Barrio Zona Norte (Callejón Zaracho desde Cnel. Franco hasta Paraguay; Ybelio Villalba desde Callejón Zaracho hasta 27 de Febrero; 27 de Febrero entre Cnel. Franco e Ybelio Villalba; Colón entre Callejón Zaracho y Campo Aceval; Yerutí desde Callejón Zaracho hasta Jacarandá).

Región Metropolitana (Zonas en desarrollo): Ñemby y San Lorenzo

  • San Lorenzo (08:00 a 18:00 h): Barrio Lucerito / Barrio i (Calle S/N, paralela a Uruguay).
  • Ñemby (08:00 a 18:00 h): Barrio Caaguazú (Calle Santa Lucía desde Campo Vía hasta Avda. Cañadita; Calle Campo Vía desde Santa Lucía hasta Avda. Cañadita).
Camiones de la Ande realizando trabajos de mejora y reparación.
Camiones de la Ande realizando trabajos de mejora y reparación.

Zonas con servicio restablecido en la Región Metropolitana

  • Itá / Guarambaré: Ruta PY01 Acceso Sur (km 31), Calle Benjamín Aceval (entre Curupayty y Ruta PY01), Compañía 3ª Jhugua Ñaro (Ruta D073, zona Balneario Machuca, zona Club Sudamericana, Fracción Autopista III), Compañía 4ª Arrua’i, Barrio / Fracción Typychaty (cerca de Capilla San Roque), Compañía Peguajho (Finalizado: 08:00 a 14:00 h).
  • Limpio: Barrio Rincón del Peñón - Villa Jardín (Calle Lorenzo Spelt desde Avda. San José hasta la zona de la Plaza Los Amigos; Padre Emigdio Montiel desde Avda. San José hasta Última; zona Taller Riveros, Quinta JC, Bodega Tía Lily, Carpintería La Solución, Capilla San Expedito, Casa Iker) (Finalizado: 08:00 a 14:00 h).

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Trabajos en la Región Central y en el Este

Región Central

  • Quyquyhó (07:00 a 17:00 h): Toda la ciudad de Quyquyhó y sus compañías.
  • Atyrá: En parte de la compañía Zanja Hū, las tareas finalizaron a las 13:00 h (el corte inició a las 08:00 h), por lo que el servicio se encuentra restablecido.

Región Este

  • Ruta PY02 (06:30 a 17:00 h): Tramo del km 16 al km 18 (Zona 01).
  • Minga Guazú / Ciudad del Este (07:00 a 17:00 h): Barrio Santo Domingo, Km 20 Lado Monday.

La ANDE recuerda a la ciudadanía que, una vez finalizadas las intervenciones en las redes, el suministro de energía eléctrica se restablecerá progresivamente dentro de los horarios programados.