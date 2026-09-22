PGN 2027: ANDE proyecta US$ 2.340 millones y compra de energía e inversiones absorberán la mayor parte

El proyecto presupuestario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para 2027 presentado a la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) asciende a US$ 2.340 millones.

El presidente de la ANDE, Miguel Báez Reyes, presentó el lunes las cifras durante la exposición del proyecto presupuestario para el próximo ejercicio.

Según lo explicado, dos componentes concentran la mayor parte de los recursos: US$ 956 millones para la compra de energía y US$ 614 millones para inversiones físicas.

En conjunto, ambas partidas suman US$ 1.570 millones. La compra de energía representa el 40,9% del presupuesto total, mientras las inversiones físicas tienen una participación del 26,2%.

¿Cómo se explica la reducción de presupuesto de ANDE?

El presupuesto total registra una reducción del 11% respecto al vigente. La propuesta contempla US$ 2.001 millones de fondos propios y US$ 339 millones de fuentes externas.

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Los recursos propios representan el 86% y los externos, el 14%. “Tenemos una disminución del 11% respecto al presupuesto de este año, pero eso se debe principalmente a la diferencia de la tasa cambiaria del dólar”, afirmó el titular de la empresa.

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Compra de energía de ANDE llegará a US$ 956 millones en 2027

La compra de energía será el mayor componente individual del presupuesto de la ANDE. Para 2027 están previstos US$ 956 millones, equivalentes al 40,9% del gasto total.

Itaipú concentrará el 95% de esas adquisiciones, con US$ 908 millones. Yacyretá aportará el 5% restante, por US$ 48 millones.

La partida para compra de energía presenta una reducción del 10% frente al presupuesto vigente al 31 de julio de 2026. En guaraníes, el proyecto establece G. 6,17 billones para ese concepto.

ANDE destinará US$ 614 millones a inversiones físicas

El segundo gran componente será la inversión física, con US$ 614 millones. Esta partida representa el 26,2% del presupuesto y registra una disminución del 22% frente al monto vigente.

Las construcciones absorberán US$ 439,3 millones, equivalentes al 71,5% del programa de inversiones físicas. Otros US$ 163,8 millones se destinarán a la adquisición de maquinarias, equipos y herramientas.

También están previstos US$ 8,4 millones para equipos de oficina y computación, US$ 2,1 millones para activos intangibles, US$ 0,1 millones para estudios y proyectos de inversión y US$ 0,5 millones para otros gastos de inversión y reparaciones mayores.

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Recursos propios financiarán la mitad de las inversiones

La ANDE cubrirá con recursos propios US$ 313 millones de los US$ 614 millones destinados a inversiones físicas. Esa participación equivale al 50,9%.

El BID aportará US$ 131 millones, CAF US$ 69 millones y KfW US$ 60 millones. El financiamiento también incluye US$ 19 millones del BEI, US$ 15 millones de Fonplata, US$ 4 millones de JICA y US$ 2 millones de Taiwán.

Línea Margen Derecha-Villa Hayes recibirá US$ 38 millones

Entre las principales obras previstas aparece la expansión del sistema de transmisión en alta tensión, fase II. El paquete completo tiene un costo de US$ 326,3 millones y contará con US$ 70 millones dentro del proyecto presupuestario de 2027.

Uno de sus componentes centrales es el segundo circuito de la línea de transmisión de 500 kV Margen Derecha-Villa Hayes. La obra tiene un costo total de US$ 155 millones y recibirá US$ 38 millones en 2027. Sus fuentes de financiamiento son el BID, Taiwán y la ANDE. “Aquí se cierra toda la infraestructura que necesitamos como ANDE para traer toda la energía que corresponde al Paraguay desde la central binacional Itaipú”, dijo Báez.

La fase II también contempla la ampliación de las subestaciones Margen Derecha y Villa Hayes, la construcción de la línea de 220 kV Valenzuela-Guarambaré, la modernización del compensador estático de la subestación Limpio y líneas subterráneas de 220 kV entre San Lorenzo, Villa Aurelia y Barrio Molino.

Refuerzo eléctrico del Chaco tendrá US$ 76,5 millones

El proyecto de refuerzo del sistema Chaco Central contará con US$ 76,5 millones en 2027. El costo total alcanza US$ 126 millones y el financiamiento corresponde a Fonplata, KfW y la ANDE.

La obra comprende la línea de transmisión de 220 kV Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y la subestación de Pozo Colorado.La línea tendrá 568 kilómetros y la subestación contará con una capacidad de 50 MVA. El plazo de ejecución informado se ubica entre 18 y 24 meses.

Modernización de Acaray recibirá US$ 74,5 millones

La rehabilitación y modernización de la central hidroeléctrica Acaray también figura entre los proyectos con mayores recursos para 2027. El plan tiene un costo total de US$ 145 millones y prevé US$ 74,5 millones para el próximo ejercicio. El financiamiento proviene del BID y la ANDE.

El proyecto incluye trabajos en la subestación Acaray, obras civiles dentro del complejo hidroeléctrico Acaray-Yguazú, rehabilitación de conductos y modernización electromecánica.

Sobre el punto, Báez recordó durante su exposición que la central Acaray tiene 60 años y que los grupos tres y cuatro ya pasaron por un proceso de repotenciación. “Este proyecto contempla dejar como nueva la central”, resaltó.

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ANDE avanza con la línea de 500 kV Yguazú-Valenzuela

Otra inversión corresponde a la línea de transmisión de 500 kV Yguazú-Valenzuela. Su costo total es de US$ 173 millones y el proyecto de presupuesto reserva US$ 31,3 millones para 2027. La obra cuenta con financiamiento del BID, JICA y la ANDE.

La infraestructura extenderá la red de 500 kV desde Yguazú hacia Valenzuela, punto desde el cual el sistema se vincula con el área de mayor demanda eléctrica.

Sistema metropolitano contará con US$ 43,8 millones

El programa de mejoramiento del sistema metropolitano de Paraguay, fase II, tiene un costo total de US$ 241,8 millones. El proyecto presupuestario contempla US$ 43,8 millones para 2027.

Las intervenciones comprenden obras en las subestaciones Alto Paraná, Parque Caballero, Puerto Botánico y Caaguazú, además del refuerzo del sistema de distribución en Central y Cordillera.

Otro programa de mejoramiento de la transmisión y distribución alcanza un costo total de US$ 250 millones, con US$ 75,9 millones previstos para 2027. Incluye el mejoramiento del sistema de distribución, fase III, el sistema de información geográfica de la ANDE y cuatro subestaciones móviles.

¿De dónde saldrán los US$ 2.340 millones del presupuesto de ANDE?

La principal fuente de ingresos será la venta de energía, con US$ 1.780 millones previstos para 2027. La cifra registra un aumento del 1% frente al presupuesto vigente.

La ANDE también proyecta US$ 131 millones por recuperación de deuda del Estado paraguayo, US$ 62 millones por dividendos y resarcimientos de Itaipú y US$ 19 millones por dividendos y resarcimientos de Yacyretá.

Otros ingresos aportarán US$ 9 millones y los préstamos externos sumarán US$ 339 millones. Las donaciones de Itaipú, que formaban parte del presupuesto vigente de 2026, no tienen recursos previstos para 2027.

Los ingresos corrientes alcanzarán US$ 1.999 millones y representarán el 85,4% del total. Los recursos de financiamiento sumarán US$ 339 millones, equivalentes al 14,5%, mientras los ingresos de capital llegarán a US$ 2 millones.

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ANDE tiene 73% de sus gastos en dólares

La estructura por moneda también muestra una diferencia entre la forma en que la empresa cobra sus ingresos y paga sus obligaciones. El 73% de los gastos corresponde a dólares y el 27% a guaraníes. Del lado de los ingresos ocurre otra distribución: 39% llega en dólares y 61% en moneda local.

Entre los compromisos en moneda estadounidense están el servicio de la deuda externa, la compra de energía de Itaipú y Yacyretá, los suministros adquiridos en el exterior y los pagos de leasing operativo. “Eso nos crea una cierta dificultad dependiendo de cómo está la tasa cambiaria”, comentó el presidente.

Deuda pública demandará otros US$ 217 millones

Fuera de la compra de energía y de las inversiones, el servicio de la deuda pública representa US$ 217 millones, el 9,3% del presupuesto total. La cifra cae 15% frente al presupuesto vigente. La amortización de deuda pública externa absorberá US$ 115,2 millones. Los intereses de la deuda externa requerirán US$ 82,3 millones y los correspondientes a deuda interna, US$ 17 millones. Las comisiones sumarán US$ 2,8 millones.

Los servicios personales tendrán un presupuesto de US$ 200 millones, sin variación frente al monto vigente. Esta partida representa el 8,5% del presupuesto de la ANDE.

En ese punto, Báez planteó su preocupación por la disminución del personal disponible. Según explicó, entre 120 y 130 funcionarios se jubilan cada año y la institución obtiene autorización para incorporar alrededor de la mitad. “Cada vez nos achicamos más”, concluyó.

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