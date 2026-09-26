Caso Paola Gaete: Corte rechaza aclaratoria y médico afrontará nuevo juicio

Con la resolución dictada el jueves último por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el expediente de la causa abierta por la muerte de Paola Gaete debe ser reenviado a primera instancia, para el sorteo del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el nuevo juicio oral y público al médico Daniel Hernán Domaniczky Vargas.

En el primer juicio oral y público realizado por el caso, que concluyó el 5 de julio pasado, ocasión en que el médico fue sentenciado a 3 años de pena privativa de libertad por homicidio culposo.

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El Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Hugo Segovia Villasanti e integrado por Jorge Romero y Rodrigo Duré también impuso al galeno prohibición de ejercer su profesión por 3 años.

Fiscal pidió condena de 4 años de cárcel e inhabilitación

La acusación estuvo a cargo del fiscal Carlos Acuña, que solicitó 4 años de cárcel y 4 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Este fallo fue recurrido por la defensa y el 24 de abril pasado el Tribunal de Apelación, segunda sala,a través del Acuerdo y Sentencia Nº 68, anuló parcialmente y dispuso la realización de un nuevo juicio.

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La abogada querellante Hilda Benítez explicó que el juicio se hará únicamente con relación a la pena.

CSJ declaró inadmisible recurso de casación y rechazó aclaratoria

Contra esta decisión, los abogados Bruno Cuenca y Carlos Servín presentaron un recurso de casación, declarado inadmisible por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de setiembre.

La decisión de la máxima instancia judicial se dio a conocer a través del Acuerdo y Sentencia N° 644, firmado por Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes.

Ante esta decisión, los defensores de Domaniczy plantearon una aclaratoria, que fue rechazada debido a que los ministros conclyeron que la resolución mencionada no contiene expresiones oscuras, errores materiales u omisiones que ameriten la viabilidad del recurso planteado.

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Con esta decisión de la sala penal, ya no quedan obstáculos para la remisión del expediente a primera instancia, para el sorteo del Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el nuevo juicio por homicidio culposo.

Paola Gaete falleció durante liposucción

Paola Karina Gaete Rodríguez, de 45 años, exmodelo y excandidata a concejal municipal de Lambaré, falleció en la mañana del 26 de enero de 2022 en el Sanatorio San Sebastián de Fernando de la Mora.

La acusación presentada por el fiscal Carlos Acuña relata que en la fecha indicada, a las 11:00, Paola Gaete fue ingresada al quirófano del referido sanatorio para que le realicen una liposucción, pero durante el procedimiento presentó complicaciones que derivaron en su deceso, comunicado a la Fiscalía por agentes de la comisaría 2ª Central a las 17:30 del mismo día.

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La autopsia estuvo a cargo del patólogo Edwin Escobar, quien concluyó que “los hallazgos observados: lesión de tejidos blandos de región lumbar ocasionó hemorragia local, desencadenando un shock hipovolémico como causa de muerte”.

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En la acusación, el fiscal Carlos Acuña destaca que la junta médica reveló que el galeno ahora acusado no realizó una evaluación preoperatoria clínica y reumatológica a la paciente y tampoco una crasis sanguínea, pese a tener conocimiento de que la misma era portadora de esclerosis sistémica