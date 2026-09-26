Con tradicional rifa de Fe y Alegría busca sostener la educación de unas 10.000 personas

La organización Fe y Alegría Paraguay lanzó una invitación a sumarse a su ya tradicional rifa en la edición 2026 bajo el lema “Gana la educación”.

Según indican la organización, cada boleta tiene un costo de G. 10.000. La misma da acceso a un sorteo de 30 premios, cuyo primer premio es un automóvil 0 km.

Explican que el sorteo se realizará el 16 de octubre y que la recaudación permitirá sostener la labor educativa y social de Fe y Alegría Paraguay en comunidades de todo el país.

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Tradición desde 1992

Resaltan que la tradicional rifa de Fe y Alegría Paraguay es una iniciativa que se remonta desde 1992.

Además de movilizar a la ciudadanía, buscan recaudar fondos para sostener sus programas educativos y de promoción social en diferentes comunidades del país.

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También señalan que representa una forma concreta de apoyar el derecho a una educación de calidad y generar oportunidades de transformación social.

“Los fondos recaudados contribuirán a sostener el trabajo que la institución desarrolla a través de 34 escuelas y colegios, 13 centros de formación a distancia, más de diez proyectos en ejecución, acompañamiento en seis penitenciarías y seis comunidades indígenas, llegando a más de 10.000 personas que encuentran en la educación una herramienta para transformar sus realidades”, sostienen en el documento compartido.

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Comunidad y educación

Detallan que el lema de esta edición busca poner en el centro aquello que hace posible cada aporte, que cuando la comunidad se suma, la educación gana.

“Desde 1992 Fe y Alegría Paraguay trabaja desde la perspectiva de la educación popular integral y la promoción social, acompañando procesos educativos en contextos urbanos, rurales, indígenas y de encierro”, refieren.