MEC atribuye a diferencias con fiscalización la paralización de obras en colegios de Coronel Oviedo

El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, indicó que los inconvenientes que atrasaron el avance de las obras fueron subsanados. Añadió que algunas empresas retomaron los trabajos hace una semana, mientras que otras lo harán paulatinamente.

La situación afecta a instituciones educativas que aguardan la culminación de construcciones de aulas y laboratorios, entre ellas el Colegio Nacional San Agustín de Blas Garay, el Colegio Nacional Dr. Pedro Pablo Peña de Coronel Oviedo y el Colegio Nacional Nueva Londres.

Diferencias técnicas frenaron las obras

Ramírez explicó que los inconvenientes se originaron durante los controles de fiscalización, debido a desacuerdos sobre materiales, mediciones e interpretación de los planos.

“Las obras realmente estaban en un proceso de fiscalización. Y la fiscalización tenía unas diferencias con las empresas que estaban realizando. Eso ya se subsanó y continúan las obras normalmente”, manifestó.

El ministro aclaró que el problema está focalizado en cuatro o cinco instituciones educativas y no afecta a la totalidad del paquete de construcciones, cuyo monto global supera los G. 60.000 millones.

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Según explicó, las diferencias surgieron al momento de verificar los materiales utilizados, su disposición y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los contratos.

“Hay diferencias de cómo interpretar un plano, de cómo llegar, faltó una cosa, sobró otra. Entonces ahí hay una fiscalización y se tiene que cumplir exactamente lo que está en el pliego”, señaló.

Promete culminación en corto tiempo

El titular del MEC dijo que los controles son necesarios para garantizar que las obras se ejecuten conforme a lo establecido, aunque reconoció que estos procedimientos pueden generar retrasos.

Ramírez aseguró que algunas construcciones ya están avanzadas, otras comenzaron a reanudarse y algunas más arrancarán en los próximos días.

“Desde la semana pasada volvieron a empezar o arrancaron o retomaron las empresas su trabajo; otras lo van a ir haciendo paulatinamente”, expresó.

Agregó que los retrasos en obras públicas pueden extender los plazos inicialmente previstos, debido a las diferencias que surgen durante la ejecución y fiscalización.

“Yo creo que es cuestión de un tiempito más ya para tener terminadas las obras”, afirmó, aunque no precisó fechas de culminación para cada institución ni el porcentaje de avance de los trabajos pendientes.

Aguardan culminación de obras

Uno de los establecimientos afectados es el Colegio Nacional Nueva Londres, donde está paralizada la construcción de un laboratorio de estudio de suelos destinado a los alumnos del Bachillerato Técnico Agropecuario.

La directora, Lucy Giménez López, había denunciado que los trabajos llevan meses estancados y que, pese a los anuncios de reactivación, todavía aguardaban el reinicio.

La obra contempla una inversión de G. 374.382.484 y beneficiará a los 160 estudiantes de la institución, que recibe alumnos de distintas compañías del distrito.

La directora también manifestó su preocupación por el crecimiento de maleza y el deterioro del cercado perimetral debido a los fuertes vientos.

En tanto, el Colegio Nacional Dr. Pedro Pablo Peña de Coronel Oviedo también aguarda la culminación de obras que sufrieron retrasos, mientras que la comunidad educativa del Colegio Nacional San Agustín de Blas Garay espera que se normalicen los trabajos.