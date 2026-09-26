Enfermeras del IPS anuncian protesta para exigir desprecarización y reajuste salarial

La convocatoria, impulsada por el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips), busca visibilizar reclamos relacionados con la precarización laboral, los accidentes de trabajo y la situación salarial del personal sanitario.

Según informó el sindicato, uno de los principales motivos de la manifestación es la limitada cantidad de cupos habilitados para la desprecarización de funcionarios contratados.

Los representantes gremiales sostienen que existen alrededor de 11.000 trabajadores contratados en la previsional, mientras que el proceso contempla únicamente 1.000 cupos. En el caso específico de enfermería, afirman que solo 215 plazas estarían destinadas a un universo de aproximadamente 4.300 profesionales contratados.

Para el gremio, la medida resulta insuficiente para atender la situación laboral de miles de funcionarios que continúan desempeñando funciones bajo contratos temporales.

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Denuncian salarios por debajo del mínimo

Otro de los puntos centrales del reclamo se refiere a la remuneración de las enfermeras contratadas. Desde Sinadips aseguran que unas 4.300 profesionales perciben ingresos que no alcanzan el salario mínimo vigente.

Los trabajadores consideran que esta situación impacta directamente en las condiciones laborales y en la calidad de vida del personal que presta servicios en una de las instituciones sanitarias más importantes del país.

La organización sindical también manifestó su preocupación por los accidentes laborales que, según denuncian, podrían prevenirse mediante mejores condiciones de trabajo y mayores medidas de seguridad.

Quince años sin reajuste salarial, según el sindicato

Entre las reivindicaciones figura además la actualización de los salarios del sector. Los dirigentes sindicales afirman que el personal de salud del IPS acumula 15 años sin recibir un reajuste salarial, situación que consideran insostenible ante el aumento sostenido del costo de vida.

La concentración está prevista para las 18:00 de este sábado en la explanada del Hospital Central del IPS. Desde Sinadips invitaron a enfermeras, trabajadores de la salud y ciudadanía en general a acompañar la manifestación para exigir respuestas a los reclamos planteados.