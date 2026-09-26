“Llegaron solo 19 cajas”: el anuncio del IPS sobre remedios oncológicos que duró un suspiro

El anuncio del Instituto de Previsión Social (IPS) sobre la recepción de “importantes insumos y medicamentos” esta semana, citando en su lista de 88 ítems, drogas contra el cáncer, no reflejan la cruda realidad que viven a diario miles de asegurados. Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, desmintió el discurso victorioso del ente, hoy presidido por el doctor Derlis León, y alertó sobre un desabastecimiento severo que afecta tanto a fármacos de alto costo como a la atención básica de la salud.

Según detalló Cáceres, los lotes anunciados con bombos y platillos resultan insignificantes frente a la demanda real. “Esos medicamentos ingresaron al Parque, pero tienen otra vez un proceso de distribución, entre que les tienen que poner el sello de uso exclusivo, y demora entre dos a tres días para que ingresen a las farmacias. No es suficiente”, remarcó. Para ilustrar la gravedad, citó el caso de la abiraterona, un fármaco utilizado contra el cáncer de próstata cuyo costo en el sector privado ronda entre los G. 24 millones y G. 34 millones.

“Apenas ingresó al parque sanitario, me avisaron que llegaron 2.300 comprimidos. Dividido entre 120 pastillas, que es lo que retiran en la cajita mes a mes por paciente, son solo 19 cajitas más las que ingresaron. Ingresó un martes a la noche y se terminó otra vez”, reveló Cáceres. Esta distribución a cuentagotas obliga a enfermos de distintos puntos del país a trasladarse de urgencia al Hospital Central, mientras las filiales del interior quedan desprovistas, aseveró.

La precariedad en el seguro social no se limita únicamente al área oncológica; los insumos más elementales para la atención diaria de los pacientes también se piden, indicó Cáceres, que citó desde guantes hasta hilos de sutura.

Escasez de fármacos oncológicos y remedios básicos en el IPS

Los asegurados denuncian que en el interior del país, la falta de provisión golpea también a quienes padecen patologías crónicas, como hipertensión o diabetes. “Tampoco hay medicamentos crónicos, como Losartán o Glibenclamida. La prioridad exclusiva de IPS es el Hospital Central e Ingavi, y lo que sobra se divide entre las periféricas. A zonas como Salto del Guairá, Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, ya ni reciben, porque llega muy miserable”, aseveró la activista.

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En los pabellones de quimioterapia y en las salas de urgencia del Hospital Central y el IPS Ingavi, los familiares deben gastar de su propio bolsillo, según la denuncia, para adquirir elementos médicos de uso corriente.

Lo que denuncia la Asociación de Pacientes Oncológicos de IPS:

Insumos de compra obligatoria para quimioterapia: Falta ondansetrón (para prevenir náuseas y vómitos), vías endovenosas, jeringas y hasta guantes quirúrgicos.

Medicamentos crónicos ausentes : Desabastecimiento de Losartán y Glibenclamida en farmacias periféricas y del interior.

Colapso en quimioterapia : El Hospital Central dispone de solo 30 sillones, generando largas horas de espera, lo que hace padecer aún más a los pacientes.

Inoperatividad en el interior del país: Pese a contar con pabellones oncológicos, por ejemplo en Ciudad del Este, estos no funcionan por falta de insumos.

Esta carencia crónica interrumpe la continuidad de los tratamientos y expone a los enfermos a sufrimientos prolongados. “Tengo una paciente hematológica que tiene toda la resolución aprobada y le responden que no hay plata para comprarle lo que necesita. Lleva 22 días esperando con muchísimo dolor”, denunció Cáceres.

A la falta de insumos se suman graves irregularidades en la entrega de recetas dentro de los centros asistenciales. En el Hospital IPS Ingavi, la dirigente se denunció que a una paciente a punto de ingresar a cirugía le entregaron un pedido de insumos en una hoja de papel blanco, sin membrete ni logotipo institucional. La indignación fue mayor cuando, tras verificar la disponibilidad en el sistema, se constató que gran parte de los materiales solicitados sí figuraban en stock dentro de la propia farmacia del hospital.

Citas médicas en el IPS agendadas para el 2027

La obtención de turnos para especialidades y estudios de alta complejidad demanda esperas de varios meses e incluso años. La propia representante expuso su caso personal para graficar el nivel de parálisis en el agendamiento: “A mí misma me agendaron una ecografía renal para marzo del 2027”, contó.

En las áreas de Neurología y Oncología, los plazos burocráticos resultan incompatibles con la urgencia médica de los cuadros. “El martes pasado, a un paciente amigo con dos tumores en la cabeza le agendaron turno con Neurología para el 3 de noviembre y la resonancia magnética para el 19 de diciembre”, criticó Cáceres.

Ante este panorama, la referente calificó de “puro marketing” las campañas institucionales encaradas por las autoridades previsionales. “De nada te sirve aportar 25 años al IPS si no tenés a alguien que te mueva los papeles adentro; no sos nada ni nadie”, recriminó con dureza.

Cáceres cuestionó además herramientas como el denominado “hospital virtual”, señalando que a través del sistema se emitieron medicamentos, pero que no estaban físicamente en el stock de las farmacias.

Fusión IPS- Ministerio de Salud no funciona

Respecto a los anuncios sobre la integración de servicios el IPS y el Ministerio de Salud, anunciada por el presidente del ente, Derlis León, y el ministro Isaías Fretes, así como los asegurados de Ayolas, en Misiones, Cáceres también sostiene que los actuales convenio no operan con fluidez en la práctica.

En el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que ya opera con convenio con IPS y fue dado de ejemplo por Derlis León esta semana, Cáceres indicó que “es mentira que el intercambio (de medicamentos y servicios) es fluido”. Citó rechazos sufridos por pacientes de IPS que buscaban acceder a Ribociclib, para el cáncer de mama, casos en los cuales debió intervenir la asociación para que las personas puedan seguir su tratamiento.

Ante la proximidad de las campañas de concienciación sobre el cáncer de mamas, las organizaciones preparan medidas de fuerza. “Para Octubre Rosa vamos a protestar con remeras y globos negros, porque la prevención no sirve si no hay tratamiento”, adelantó la vocera.

Frente a la inacción burocrática, la solidaridad entre los propios asegurados se ha convertido en el único sostén real para encarar los tratamientos. “Yo he alojado en mi casa a pacientes del interior que vienen para radioterapia porque no tienen dónde ir ni cómo movilizarse. Mientras respire, voy a seguir luchando por ellos”, concluyó Cáceres.