Sindicato presentará denuncia por accidente laboral en el Hospital Central del IPS

Este martes, el Sinadips indicó que este miércoles presentará una denuncia ante el director del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Osvaldo Alvarenga, por un accidente laboral ocurrido en el servicio de neonatología.

Según el gremio, una persona del área de enfermería recibió una descarga eléctrica al enchufar una servocuna para la atención de un paciente.

Al respecto aseguran que el caso se registró durante esta madrugada a las 02:00 y el episodio “expone las condiciones de riesgo a las que se encuentran sometidos diariamente los trabajadores de la salud”.

Asimismo, los profesionales también reiteran su denuncia sobre un “contexto de deterioro crítico de la infraestructura del Hospital Central”.

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Sindicato irá al Ministerio de Trabajo

Tras la presentación de la denuncia ante la Dirección del Hospital Central, el sindicato asegura que el caso también será llevado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para solicitar una la “intervención correspondiente y el esclarecimiento de las condiciones que provocaron este accidente laboral”.

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“Desde Sinadips señalamos que la seguridad de los trabajadores y de los pacientes no puede quedar expuesta a instalaciones y equipos en condiciones inadecuadas. La seguridad de los trabajadores y pacientes también es un derecho”, concluyen.

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