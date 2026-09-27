Unos 600 pescadores participan del concurso del dorado en Ayolas

La largada de los competidores se realizó hoy a las 08:15 desde el muelle del Club de Pesca Yacyretá, situado a orillas del río Paraná, a la altura del barrio San Rafael de este distrito.

El presidente del Club de Pesca Yacyretá, institución organizadora del evento, Hugo Nill, manifestó que la XXIV edición del Concurso Internacional de Pesca del Dorado y Variada representa un importante alivio e impulso económico para la zona, antes de la llegada de las crecidas pronosticadas a consecuencia del fenómeno climático El Niño.

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La largada oficial de las embarcaciones se concretó en medio de un gran entusiasmo por parte de los participantes y organizadores. En esta edición participan competidores locales, así como delegaciones internacionales provenientes de Argentina (Itatí, Santa Fe, Formosa) y Brasil (San Pablo), además de pescadores del Chaco paraguayo y otros puntos del país, indicó Nill.

El presidente de la comisión organizadora destacó el impacto positivo que genera este evento deportivo y turístico en la economía local, calificándolo como una “industria verde” generadora de importantes recursos. “Estamos muy contentos de aportar un grano de arena. La gente viene con sus familias a dejar su dinero en Ayolas, lo que mueve el comercio local”, señaló.

Asimismo, refirió que las condiciones del río Paraná son óptimas en este momento, lo que favorece una buena jornada de pique para las diversas especies en competencia. Aunque existen previsiones de una próxima inundación en la zona, la actividad ayuda a apaciguar el impacto económico previo.

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Para el cierre del evento de pesca deportiva, se tiene previsto un festival acompañado de la ceremonia de premiación a los ganadores de las distintas categorías que participan del concurso.

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