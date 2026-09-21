Senador minimiza disputas internas en HC y apunta a los 10 distritos de Misiones

Dirigentes y autoridades del Partido Colorado de Misiones participaron de una actividad política en la Seccional Colorada de Ayolas, donde brindaron su respaldo al candidato a intendente José Mutti (ANR – Añetete) y a los 12 postulantes a la concejalía municipal.

De la actividad también participaron el diputado Carlos Arrechea (ANR-HC); el gobernador de Misiones Richard Ramírez (ANR-HC), y el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores (ANR-HC).

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Durante el encuentro, Derlis Maidana señaló que la comitiva departamental llegó a Ayolas para reforzar el trabajo de campaña en una localidad donde, según afirmó, el Partido Colorado históricamente ha mantenido presencia.

En ese sentido, manifestó que están seguros de que obtendrán una gran victoria en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Al ser consultado sobre el clima político interno en el VIII departamento, aseguró que se trabaja en una atmósfera de armonía. Destacó la presencia de autoridades locales y regionales, entre ellas dos presidentes de seccionales pertenecientes al movimiento Colorado Añetete, de San Ignacio y Santa Rosa, Misiones.

Respecto a las eventuales tensiones o disputas en la cúpula de Honor Colorado en la capital, sostuvo que dicho escenario no afecta el trabajo territorial en el interior del país.

“Los inconvenientes surgidos en Asunción deben resolverse en ese mismo ámbito, mientras que en el departamento continúa acompañando las listas de la agrupación política. El objetivo es que el Partido Colorado logre triunfar en los 10 distritos de Misiones”, señaló Maidana.

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