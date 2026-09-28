Juicio contra agresores del hermano de “Cucho” Cabaña en fase decisiva

El juicio oral y público contra los agresores de Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz -hermano de Reinaldo “Cucho” Cabaña acusado en el caso Berilo- Reinaldo Báez Centurión y Martín Báez Centurión se encuentra en fase de definiciones y podría concluir esta semana con la sentencia. La audiencia proseguirá el próximo 5 de octubre a las 9:00.

La causa penal está a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por Mario García (presidente), Sonia Sánchez y Celia Salinas. Este colegiado será el encargado de emitir su veredicto tras la presentación de los alegatos finales de la Fiscalía, representada por la agente Fátima Girala y la defensa de los hermanos Báez Centurión.

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Tanto Reinaldo como Martín Báez Centurión fueron acusados por el Ministerio Público por homicidio doloso en grado de tentativa, tras el ataque con armas punzantes a Marcelo Cabaña, dentro de una celda de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú (hoy Centro Nacional de Prevenidos), en septiembre de 2023.

Los dos enjuiciados, Reinaldo Báez Centurión y Martín Báez Centurión, cumplen actualmente condenas de 28 y 26 años de prisión, respectivamente. Sus penas fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, en septiembre de 2021. Ambos formaban parte del grupo de 20 personas capturadas en la operación antidrogas Águila Negra, realizado en 2012 en La Paloma, Canindeyú.

Ataque casi mortal a hermano de Cucho Cabaña

De acuerdo con lo señalado en la acusación fiscal, Marcelo Cabaña recibió varias heridas de arma blanca en zonas vitales del cuerpo. La tesis fiscal sostiene que los acusados ejecutaron el ataque con el fin de quitarle la vida, resultado que finalmente no se produjo por la rápida intervención de terceros.

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Durante el juicio a los hermanos Báez Centurión, Marcelo Cabaña relató por medios telemáticos lo que ocurrió aquella noche dentro de Tacumbú. También reconstruyó el momento en que fue atacado, una agresión a la que sobrevivió pese a la gravedad de las heridas.

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En dicha oportunidad, Cabaña manifestó que se encontraba desarmado y había señalado a quienes, según sostuvo, intervinieron en el ataque contra su persona. Atribuyó a Reinaldo Báez el inicio de la agresión y lo señaló como el autor de la herida en el abdomen, mientras que Martín Báez fue quien le causó la lesión en el cuello.

Las consecuencias de aquella agresión no quedaron únicamente en su relato. La prueba médica y documental producida durante el juicio permitió dimensionar la gravedad de las lesiones que sufrió. El dictamen médico forense concluyó que las heridas sufridas pusieron en peligro la vida de Cabaña.

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Dicha documentación expresaba que Marcelo Cabaña sufrió un trauma penetrante de abdomen, además de lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas la región periumbilical, la espalda, la parte posterior del cuello y el codo izquierdo. De ellas, la lesión abdominal fue particularmente grave y obligó a practicarle una laparotomía exploradora.

Informes de Tacumbú expusieron cómo se rescató a hermano de Cucho

A la evidencia médica se sumaron documentos provenientes de la propia Penitenciaría de Tacumbú, los cuales detallaron que Cabaña recibió varias estocadas, fue auxiliado y atendido inicialmente en la sanidad y, debido a la gravedad de las heridas, debió ser trasladado al Hospital de Trauma.

Por medio del mismo informe, se presentaron las declaraciones de otros funcionarios del penal. Uno de ellos manifestó haber escuchado una discusión en el sector de Admisión, donde observó inicialmente a Martín Báez y Marcelo Cabaña y luego a Reinaldo Báez con un arma blanca.

Al regresar al lugar encontró a Cabaña pidiendo auxilio y diciendo que lo habían herido.

Otros agentes penitenciarios describieron el operativo desplegado para ingresar al sector, tal como la necesidad de contar con refuerzos y el momento en que encontraron a un interno herido. Asimismo, se incluyó el testimonio de la expareja de Marcelo Cabaña, quien indicó que Marcelo estaba desarmado y señaló a Reinaldo como su agresor inicial.