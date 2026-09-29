Colegio Nacional de Nueva Londres con 160 alumnos sin rubro de Educación Física desde el año pasado

El Colegio Nacional de Nueva Londres quedó hace dos años sin rubro y sin docente de Educación Física, situación que afecta a unos 160 alumnos. La directora Luz Giménez López señaló que, pese a las reiteradas gestiones ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), hasta el momento no consiguieron recuperar las horas cátedra.

La responsable de la institución explicó que el año pasado realizó numerosas gestiones para mantener los rubros de Educación Física, que abarcaban desde el séptimo hasta el noveno grado y del primero al tercer curso de la Educación Media, en ambos turnos. Sin embargo, este año la institución perdió las horas correspondientes.

El rubro fue trasladado por la profesora que anteriormente se desempeñaba en la institución, dejando al colegio sin docente especializado para desarrollar las clases de Educación Física.

“Lastimosamente este año perdí las horas correspondientes de Educación Física. No tengo rubro, no tengo docente a la vez”, manifestó Giménez López.

Docentes cubren voluntariamente las actividades

Ante la falta de un profesor especializado, dos docentes del plantel educativo colaboran voluntariamente y cumplen las funciones de Educación Física, pese a que no son profesionales de esa área.

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La directora explicó que, mediante la colaboración de los profesores, intentan mantener las actividades físicas y deportivas de los estudiantes, incluidas las olimpíadas estudiantiles.

Reclamos sin respuesta

Giménez López indicó que ya recurrieron en varias oportunidades a las autoridades educativas, acompañada de integrantes de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE) y del plantel docente, pero hasta ahora no recibieron una respuesta concreta.

“Veremos. En veremos se queda”, expresó al ser consultada sobre la posibilidad de recuperar el rubro.

La directora aclaró que Educación Física es el único rubro que falta en la institución. Mientras tanto, los docentes continúan colaborando voluntariamente para sostener las actividades, a la espera de una respuesta del MEC.

Sobre el punto, el director departamental del MEC, Lic. Ariel López, indicó que está enterado del caso, pero que no tiene mayores datos de como está actualmente las gestiones para recuperar el rubro de Educación Física. Indicó que se interiorizará a detalles del caso y posteriormente brindará los pormenores de la situación.