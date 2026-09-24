Obra para laboratorio de suelos construido por el MEC permanece paralizada en Nueva Londres

La obra corresponde a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2025, denominada “Construcción y reparación de la infraestructura en 57 colegios técnicos”, bajo el Ad Referéndum ID 457401. De acuerdo con el cartel instalado en la institución, la empresa adjudicada es Ritter Construcciones S.R.L., administrada por Laura Elizabeth Aguilera Ruiz, mediante el Contrato N.º 4/2025.

El proyecto contempla a 11 instituciones educativas en el Lote 02, con una inversión local de G. 374.382.484 para el Colegio Nacional Nueva Londres. El monto total del contrato para las instituciones comprendidas en este lote asciende a G. 13.815.535.827.

La fiscalización está a cargo del Consorcio de Proyectos Ejecutivos (CPE), mientras que la supervisión corresponde a la Coordinación de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura de la UEPP-MEC, según los datos consignados en el cartel informativo instalado en la institución.

Laboratorio beneficiará al Bachillerato Técnico Agropecuario

La directora Lucy Giménez López explicó que la obra corresponde a un laboratorio destinado al estudio de suelos, infraestructura que considera fundamental para los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario que funciona en la institución.

“Me alegré muchísimo porque tengo Bachiller Técnico Agropecuario que le va a ser útil a los técnicos”, manifestó la directora, quien expresó su preocupación debido al tiempo que lleva paralizado el proyecto.

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Según explicó, el lugar donde debía avanzar la construcción actualmente se encuentra expuesto al crecimiento de maleza y a las condiciones climáticas, situación que también genera problemas con el cercado perimetral.

“El viento fuerte saca todo el cercado perimetral y estoy muy preocupada”, señaló Giménez López al referirse al estado del sitio donde debe ejecutarse la obra.

La obra debía comenzar el año pasado

La directora indicó que los trabajos comenzaron a ejecutarse el año pasado, aunque no pudo precisar el mes en que se iniciaron. Sin embargo, señaló que posteriormente la construcción quedó estancada y que hasta la fecha no se ha retomado con normalidad.

Giménez López relató que en marzo de este año llegaron representantes vinculados al proyecto, quienes le comunicaron que los trabajos comenzarían nuevamente. No obstante, afirmó que hasta ahora la institución continúa esperando la reanudación de las tareas.

“Vinieron algunos grupos diciéndome que se va a iniciar ya la obra, pero hasta ahora todavía”, manifestó.

La directora sostuvo que desde el MEC le informaron que la obra será iniciada debido a que existen otras 11 instituciones que forman parte del mismo proyecto. Sin embargo, reconoció que hasta el momento las respuestas recibidas se limitaron a anuncios de una futura reactivación.

Ante la consulta sobre si se trata de promesas que todavía no fueron cumplidas, respondió afirmativamente y señaló que continúan esperando que los trabajos efectivamente sean retomados.

Desde el MEC aseguran que existe presupuesto

Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre para la comunidad educativa es el motivo por el cual la obra permanece paralizada, considerando que forma parte de una licitación del MEC y que la propia institución recibió información de que existen recursos para su ejecución.

La directora contó que recientemente una arquitecta del MEC visitó la institución para realizar un relevamiento y verificar la situación de la obra. Según Giménez López, durante esa visita la profesional le manifestó que los recursos estaban disponibles.

“Sí, hay dinero”, fue la respuesta que, según la directora, recibió de la representante del Ministerio al consultar sobre la disponibilidad presupuestaria.

No obstante, la directora dijo desconocer cuál es el motivo concreto que impide la continuidad de los trabajos, señalando que esa explicación corresponde a las autoridades responsables de la ejecución del proyecto.

Institución de referencia para estudiantes del distrito

El Colegio Nacional Nueva Londres cuenta actualmente con unos 160 alumnos, distribuidos desde el séptimo grado hasta el tercer curso, en los turnos mañana y tarde.

La directora destacó además que se trata de una institución focalizada y de referencia dentro del distrito de Nueva Londres, ya que recibe estudiantes provenientes de distintas compañías y comunidades ubicadas a varios kilómetros del centro educativo.

Por ese motivo, la culminación del laboratorio de estudio de suelos es considerada por la comunidad educativa como una obra importante para fortalecer la formación práctica de los estudiantes del Bachillerato Técnico Agropecuario.

Mientras tanto, la comunidad educativa continúa aguardando la reactivación de los trabajos, luego de varios meses de paralización y de los anuncios de que la obra finalmente será retomada. La institución espera que el proyecto pueda avanzar y que el laboratorio sea puesto a disposición de los estudiantes para fortalecer su formación técnica.

Sobre el punto, ABC intentó conversar con el director departamento del MEC, Ariel López, pero no atendió las llamadas y mensajes de WhatsApp realizados en su número terminación 607. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.