San José del Rosario: Esperan obras de mejoras del sistema de la ANDE

Los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) solicitaron que la línea que conecta con el sistema de transmisión que llega a la compañía Poroto del municipio de Puerto Antequera sea trasladada a la colonia Volendam del distrito de San José del Rosario.

La comunidad de Puerto Barranquerita está ubicada sobre el río Paraguay, con una población aproximada de 40 familias, rodeada de establecimientos ganaderos, cuyos propietarios también reclaman el mejoramiento de la ANDE.

Los pobladores señalaron que desde hace más de 30 años cuentan con una precaria línea de transmisión de la ANDE.

El principal impedimento para el buen funcionamiento del servicio es que el tendido eléctrico cruza sobre el río Jejuí, donde permanentemente entra en corto, ocasionado especialmente por la caída de postes o desprendimiento de los cables.

Solicitud por nota a la ANDE

Los afectados señalaron que el precario servicio hizo que los habitantes de este sector del departamento de San Pedro, que también incluye a los ganaderos de la zona y parte de la comunidad de la colonia Volendam, presentaran una nota a la ANDE. En el escrito, solicitan que la línea cruce por la citada colonia, ingresando por la ruta PY22 para unir con la estancia Tajy Care hasta llegar a Puerto Barranquerita.

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Ya no quieren depender del viejo trazado

El dirigente vecinal de Puerto Barranquerita, Osvaldo Ferreira, indicó que los habitantes de la zona ya no aceptan seguir dependiendo del viejo trayecto de la línea de transmisión de electricidad. Explicó que desde hace más de 30 años vienen sufriendo cortes del servicio y que en muchas ocasiones se vieron obligados a permanecer por varias semanas sin luz.

Acompañar los trabajos

Alberto Armoa, poblador de Puerto Barranquerita, expresó que están en condiciones de acompañar a la empresa contratista para agilizar los trabajos de colocación de los postes. Asimismo, dijo que los colonos de Volendam y de los establecimientos ganaderos también ponen a disposición sus maquinarias para ayudar a que el proyecto sea terminado lo antes posible.

“Lo que nosotros ya no vamos a aceptar es seguir dependiendo de la precaria línea que cruza sobre el río Jejuí, teniendo en cuenta que ya conocemos muy bien que vamos a seguir sufriendo los mismos inconvenientes de siempre, por lo que le decimos a la jefa de la División de Gestión Regional Norte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniera Nilda Estela Acosta, que escuche nuestro reclamo y respete el proyecto aprobado por sus superiores”, expresó Armoa.

Manifestación en la jefatura de San Pedro

Los afectados anunciaron que, si no reciben una respuesta favorable de parte de la jefa regional, no descartan trasladarse a la Jefatura de la ANDE, ubicada en la capital departamental, San Pedro de Ycuamandyyú, para manifestar sus quejas por la falta de acción en beneficio de la comunidad que desde hace varios años viene pidiendo el cambio de trayecto del tendido eléctrico, subrayó.

Intentamos conocer la versión de la jefa regional, Ing. Nilda Estela Acosta, pero no respondió nuestras consultas vía mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los reclamos.